Svjetska senzacija otvara Trogirsko kulturno ljeto: Perpetuum Jazzile u petak pjeva ispred katedrale sv. Lovre

Trogir će ovoga petka, 3. srpnja, svečano otvoriti 56. Trogirsko kulturno ljeto, jednu od najdugovječnijih kulturnih manifestacija na hrvatskoj obali. Otvorenje je zakazano za 21:30 sati na Trgu Ivana Pavla II., ispred katedrale sv. Lovre, u samom srcu povijesne jezgre Trogira koja se nalazi na UNESCO-ovu Popisu svjetske baštine.
Čast da otvori ovogodišnje izdanje pripala je svjetski poznatom slovenskom vokalnom ansamblu Perpetuum Jazzile, koji će publici prirediti glazbeni spektakl u jedinstvenom ambijentu trogirske stare gradske jezgre. Ulaz na koncert je slobodan.
Ansambl koji glasom stvara cijeli orkestar
Perpetuum Jazzile već desetljećima slovi za jedan od najuspješnijih i najprepoznatljivijih vokalnih ansambala na svijetu. Riječ je o sastavu koji okuplja vrhunske pjevače, a njihov zaštitni znak je bogat zvuk koji stvaraju isključivo ljudskim glasom. Njihove izvedbe oponašaju cijeli orkestar, od ritam sekcije do instrumentalnih dionica, a publiku osvajaju glazbenom preciznošću, inovativnim aranžmanima i snažnom scenskom energijom.
Međunarodnu slavu stekli su izvedbom pjesme "Africa" grupe Toto, čija je snimka postala svjetski internetski fenomen i prikupila desetke milijuna pregleda. Tijekom bogate karijere nastupali su na uglednim pozornicama diljem Europe, Sjeverne i Južne Amerike te Azije, surađujući s brojnim renomiranim glazbenicima, dirigentima i orkestrima. Njihovi koncerti poznati su po spoju vrhunske glazbene izvedbe, scenske atraktivnosti, humora i neposredne komunikacije s publikom. Svečanim otvorenjem započinje novo izdanje Trogirskog kulturnog ljeta, manifestacije koja već 56 godina obogaćuje kulturni život grada i potvrđuje Trogir kao jedno od važnih kulturnih središta Dalmacije tijekom ljetnih mjeseci.
Ovogodišnji program donosi više od stotinu kulturnih, umjetničkih, zabavnih i tradicijskih događanja na brojnim gradskim lokacijama, ali i na Drveniku Velom i Drveniku Malom. Posjetitelje tijekom ljeta očekuju koncerti, kazališne predstave, izložbe, filmske projekcije, ribarske fešte, programi za djecu te brojni drugi sadržaji namijenjeni svim generacijama.
Spoj baštine, umjetnosti i ljetne atmosfere
Posebna vrijednost Trogirskog kulturnog ljeta upravo je njegova raznolikost. Program povezuje vrhunsku umjetničku produkciju s bogatom lokalnom tradicijom i kulturnom baštinom, stvarajući sadržaje koji iz godine u godinu privlače brojne građane, domaće posjetitelje i turiste. Spoj iznimne povijesne kulise i kvalitetnog kulturnog programa čini Trogirsko kulturno ljeto jednim od najprepoznatljivijih ljetnih festivala u Hrvatskoj.
Organizatori pozivaju građane Trogira, stanovnike okolnih mjesta i brojne goste da im se u petak pridruže na Trgu Ivana Pavla II. i zajedno obilježe početak još jednog ljeta ispunjenog glazbom, umjetnošću i kulturnim događanjima.
Program otvorenja
Datum: petak, 3. srpnja
Vrijeme: 21:30 sati
Mjesto: Trg Ivana Pavla II., Trogir
Izvođač: Perpetuum Jazzile
Ulaz: slobodan
Cjelokupan program 56. Trogirskog kulturnog ljeta dostupan je na stranicama Visit Trogir.