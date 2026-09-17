Svjetska premijera na Split Film Festivalu, u grad stiže i sin legendarnog Davida Lyncha

Program 31. Split Film Festivala danas donosi još jedan sadržajno bogat festivalski dan. U Kinu Karaman održat će se svjetska premijera filma "Balaton", dok u Split stiže i Austin Lynch, sin legendarnog redatelja Davida Lyncha, koji će u Kinoteci Zlatna vrata predstaviti svoj film "City Child".

Uz filmske projekcije, publiku očekuje i predavanje Tonyja Paraskeve o filmskoj montaži, dok se program nastavlja i na ostalim festivalskim lokacijama.

Svjetska premijera filma "Balaton"

Nakon jučerašnjeg programa, tijekom kojeg je u Kinu Karaman održana svjetska premijera filma "Aydinlar – Where the World Ends" njemačke redateljice Diane Naecke, kao i projekcija filma "The Other Passenger" libanonskog redatelja Elieja Khalifea u Academia Clubu Ghetto, festival nastavlja program posvećen suvremenom autorskom filmu. U Kinu Karaman u 21 sat na rasporedu je svjetska premijera filma "Balaton", koji se prikazuje u Konkurenciji dugometražnog filma. Riječ je o jednom od osam naslova ovogodišnje glavne festivalske konkurencije, u kojoj se nalaze tri svjetske i jedna europska premijera.

Austin Lynch predstavlja "City Child"

Poseban gost današnjeg programa je Austin Lynch, koji će u sklopu programa Frame Extended predstaviti svoj film "City Child". Projekcija počinje u 18:15 sati u Kinoteci Zlatna vrata. Austin Lynch je filmaš i slikar koji živi i radi u Berlinu, a sin je jednog od najutjecajnijih američkih redatelja, Davida Lyncha. Njegov film već je prikazan na uglednim festivalima poput London Film Festivala, IDFA-e i Cinema du Réel.

Tony Paraskeva o umjetnosti filmske montaže

U Salonu Galić u 17 sati održat će se predavanje Tonyja Paraskeve pod nazivom "The Visible Cut: The Art of Film Editing". Predavanje će biti posvećeno tehnikama i praksama filmske montaže. Paraskeva je filmaš, pisac i predavač na Roehampton Universityju u Londonu. Program se tijekom dana nastavlja i na ostalim festivalskim lokacijama, uz projekcije i popratne sadržaje koji u završnici festivala povezuju suvremeni film, eksperimentalne prakse i razgovore o filmskoj umjetnosti.

31. Split Film Festival traje do 18. rujna, a kompletan program i raspored dostupni su na službenoj internetskoj stranici festivala.