Svjedokinja iz Sarajeva otkrila nove detalje incidenta u Rogoznici: "Dok smo odlazili, krenuo je za nama s pištoljem"

Incident koji se u nedjelju, 19. srpnja, dogodio u Rogoznici, a u kojem je sudjelovao policijski službenik izvan službe, dobio je novi nastavak nakon što se javnosti obratila 21-godišnja Ejla Bešić iz Sarajeva. Ona tvrdi da je bila neposredna svjedokinja događaja te da dosad objavljene informacije, prema njezinu mišljenju, ne prikazuju u potpunosti sve okolnosti incidenta, piše Crna Kronika.

Slučaj je jučer službeno potvrdila policija, navodeći da je u Policijskoj postaji Šibenik provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te prijetnje.

Prema policijskim navodima, osumnjičeni muškarac, inače policijski službenik koji je u trenutku događaja bio izvan službe, u nedjelju je u poslijepodnevnim satima u Rogoznici, nakon prethodnih nesuglasica u prometu, prijetio trojici muškaraca. Pritom je, kako je navedeno, iz službenog pištolja ispalio jedan hitac u zrak.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Svjedokinja: ‘Želim da se čuje i druga strana priče‘

Bešić se obratila javnosti kako bi, kako navodi, iznijela svoju verziju događaja. Tvrdi da je incident započeo nakon što se s prijateljem zaustavila u središtu Rogoznice kako bi kupila sladoled.

Prema njezinu iskazu, vozilo su ostavili uz uključena sva četiri pokazivača smjera, a vozač automobila koji se nalazio iza njih navodno im je dopustio da se kratko zadrže. Situacija se, tvrdi, promijenila nakon što je iza njih stiglo drugo vozilo čiji je vozač počeo trubiti.

Bešić navodi da je potom došlo do verbalnog sukoba između vozača i njezina prijatelja. Prema njezinoj verziji, muškarac je nakon svađe izvadio pištolj i počeo njime prijetiti.

„Moj prijatelj se odmah povukao u automobil, a mi smo krenuli udaljiti se s mjesta događaja. Dok smo odlazili, muškarac je krenuo za nama s pištoljem usmjerenim u našem pravcu“, tvrdi Bešić.

U strahu su, kako navodi, pozvali svoje očeve i zamolili ih da dođu na mjesto događaja. Nakon njihova dolaska, prema njezinu iskazu, uslijedio je novi verbalni sukob.

Policija udaljila službenika iz službe

Policija je u službenom priopćenju navela da su trojica muškaraca, zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, uz optužni prijedlog dovedeni na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.

S druge strane, protiv policijskog službenika poduzete su i službene mjere unutar policijskog sustava. Načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske, sukladno Zakonu o policiji, donio je rješenje o njegovu udaljenju iz službe, a protiv njega će biti podnesen i zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka.

Za sada tako postoje dvije različite verzije događaja – ona sadržana u policijskom izvješću i iskaz svjedokinje koja tvrdi da je bila neposredno prisutna incidentu. Konačan rasplet slučaja ovisit će o utvrđivanju svih okolnosti događaja.