Svjedok tragedije na autocesti: "Unesrećeni leže na travi, autobus je na boku"

Dvije osobe poginule su u prevrtanju autobusa srpskih registarskih oznaka na autocesti A3 kod Ivanić-Grada, u smjeru Zagreba.

Nesreća se dogodila jutros oko 7:25, a više osoba je ozlijeđeno.

Prizore s mjesta nesreće opisao je jedan od svjedoka.

"Unesrećenih se čini da je mnogo. Leže po travi pod dekama, a jedan dio je već upućen u bolnice. Polomljena je zaštitna ograda kraj zaustavne trake, autobus je slupan na boku na travi", rekao je za 24sata.

Prema neslužbenim informacijama tog lista, u autobusu su bila 33 putnika i dva vozača.

Više informacija o nesreći bit će poznato nakon policijskog očevida.