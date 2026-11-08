Svjedok tragedije na autocesti: "Unesrećeni leže na travi, autobus je na boku"

Dvije osobe poginule su u prevrtanju autobusa srpskih registarskih oznaka na autocesti A3 kod Ivanić-Grada, u smjeru Zagreba.
Nesreća se dogodila jutros oko 7:25, a više osoba je ozlijeđeno.
Teška nesreća na autocesti: Prevrnuo se autobus, dvije osobe poginule, više ih je ozlijeđeno
Prizore s mjesta nesreće opisao je jedan od svjedoka.
"Unesrećenih se čini da je mnogo. Leže po travi pod dekama, a jedan dio je već upućen u bolnice. Polomljena je zaštitna ograda kraj zaustavne trake, autobus je slupan na boku na travi", rekao je za 24sata.
Prema neslužbenim informacijama tog lista, u autobusu su bila 33 putnika i dva vozača.
Više informacija o nesreći bit će poznato nakon policijskog očevida.
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