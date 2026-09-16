Svjedoci o tragediji na A3: 'Auto je išao u suprotnom smjeru, naišao je kamion'

U teškoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca poginula je jedna osoba dok je još jedna osoba ozlijeđena te je prevezena na Rebro.

Kako nam je za net.hr potvrdila zagrebačka policija, nesreća se dogodila u srijedu u 10.40 sati i u njoj je sudjelovalo pet vozila - dva teretna i tri osobna automobila.

Prizori s mjesta nesreće uznemirujući su - pojedina vozila uništena su do neprepoznatljivosti. Promet je na tom dijelu autoceste zatvoren je u smjeru Lipovice.

Prvi iza mjesta nesreće bio je Marinko iz Novog Sada koji kaže da je bio kod rodbine te da se vraćao kući.

Prepričao je trenutke nesreće.

"Vidio sam automobil koji je išao iz suprotnog smjera. Trajalo je sekundu – već je naišao kamion i udario ga. Sve se dogodilo možda 50 metara od nas. Bilo je oko 10.30 sati. Došla su dvoja kola Hitne pomoći. Ne znam koliko ima poginulih, vidio sam da nekoga nose", ispričao je Marinko.

Kaže da je on uspio zaustaviti vozilo jer nije vozio velikom brzinom i držao je razmak između vozila.

"Prizor je bio užasan. U tom trenutku odmah sam zakočio i stao. Ali sve se dogodilo tako brzo da nismo ni bili svjesni što se događa. Uhvatio me šok", rekao je za RTL Danas.

Neposredno iza vozila koja su sudjelovala u nesreći vozio je i Hrvoje Tomasović iz Zagreba kojeg su reporteri zatekli kako čeka na autocesti da se promet ponovno pusti.

Ispričao je što je vidio:

"Bio sam jako blizu samom događaju. Ne možete to ni vidjeti, sve se dogodilo u sekundi. Letjeli su dijelovi kao da je bomba pala. Mi smo vozili iza i uspjeli smo stati na vrijeme“, rekao je Hrvoje Tomasović.

U trenutku razgovora s reporterima, kaže da je već čekao dva sata u koloni vozila zato što je promet i dalje bio prekinut.