Svirka romskih svirača na Badnjak izazvala burne reakcije u Zadru: Pokrenuta i peticija

Svirka romskih svirača na Badnjak privukla je pozornost dijela Zadrana te izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama. Ispod videosnimki objavljenih na lokalnim portalima i društvenim mrežama nizali su se komentari, među kojima je velik broj onih negativnog tona.

Dio građana smatra kako takvoj vrsti glazbe nije mjesto u dalmatinskom gradu poput Zadra, a posebno ne na Badnjak, dan koji za mnoge ima snažno vjersko i tradicijsko značenje. U komentarima su se pojedini korisnici posebno osvrnuli na repertoar svirača, navodeći da su se izvodile i pjesme koje nazivaju „partizanskima“.

Rasprava se potom proširila i na Facebook grupu „Trn u oku Zadar“, gdje je pokrenuta i peticija pod nazivom „Peticija za zaštitu dostojanstva i tradicije Badnjaka u Zadru“. U obrazloženju peticije navodi se kako potpisnici izražavaju nezadovoljstvo zbog javnog izvođenja, kako navode, neprimjerenih pjesama i sadržaja na Badnjak, prenosi 023.hr.

U tekstu peticije ističe se da je Badnjak u hrvatskoj tradiciji dan sabranosti, obiteljskog mira i pripreme za Božić te da izvođenje glazbenih sadržaja koji nisu u skladu s duhom tog dana građani doživljavaju kao nepoštivanje vjerskih osjećaja, tradicije i identiteta grada.

Potpisnici peticije od Grada Zadra i nadležnih institucija traže jasniju regulaciju glazbenih i zabavnih sadržaja na javnim površinama na Badnjak, uz naglasak na očuvanje tradicije i sprječavanje sličnih situacija u budućnosti. Ujedno naglašavaju kako peticija nije usmjerena protiv bilo koje etničke ili društvene skupine, već predstavlja zahtjev za poštivanje Badnjaka kao posebnog dana u godini.