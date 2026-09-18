Svijet se oprašta od poznatog kantautora: Preminuo u 56. godini

Američki pjevač, kantautor i nagrađivani skladatelj Duncan Sheik preminuo je u 56. godini. Glazbenik kojeg mnogi pamte po velikom hitu „Barely Breathing“, ali i po iznimno uspješnom radu na Broadwayu, preminuo je 17. rujna u bolnici na Manhattanu.

Vijest o smrti stigla je samo dan nakon što je njegova obitelj objavila da se nalazi pod liječničkom skrbi te da je njegovo stanje kritično, ali stabilno. Njegova majka Suzanne Sheik potvrdila je za The New York Times da je uzrok smrti bilo otkazivanje organa.

Proslavio ga hit „Barely Breathing“

Sheik je veliki proboj ostvario sredinom 1990-ih. Njegov debitantski album objavljen je 1996. godine, a pjesma „Barely Breathing“ pretvorila ga je u međunarodno poznato ime.

Singl se čak 55 tjedana zadržao na Billboard Hot 100 ljestvici, a Sheiku je donio nominaciju za Grammy za najbolju mušku pop vokalnu izvedbu.

Iako je postao prepoznatljivo ime pop scene, njegova se karijera poslije snažno okrenula kazalištu.

Osvojio dva Tonyja za „Spring Awakening“

Najveći kazališni uspjeh ostvario je kao skladatelj mjuzikla „Spring Awakening“, za koji je tekstove napisao Steven Sater. Broadwayjska produkcija iz 2006. postala je veliki hit, a Sheik je za svoj rad osvojio dvije nagrade Tony – za najbolju originalnu glazbu i orkestracije. Dobio je i Grammy za album mjuzikla.

Njegov kazališni opus nije stao na tome. Skladao je i za produkcije poput „American Psycho“, „Alice by Heart“ i „The Secret Life of Bees“, dok je paralelno nastavio objavljivati vlastitu glazbu. Njegov posljednji samostalni studijski album „Claptrap“ objavljen je 2022. godine.

Sheik je radio i na filmskoj glazbi, među ostalim za film „A Home at the End of the World“.

Njegova obitelj oprostila se od njega porukom objavljenom na njegovu službenom Instagram profilu, navodeći da je preminuo okružen ljubavlju. Iza njega je ostala karijera koja je povezala dva naizgled različita svijeta – pop glazbu i Broadway.