Svijet pleše u Dalmaciji: CIOFF festival folklora ponovno stiže u Split i okolicu

Od Južne Koreje i Indije do Europe i Latinske Amerike, više od 200 izvođača donosi pjesmu, ples i boje svijeta na splitske i dalmatinske pozornice.

CIOFF, Međunarodni festival folklora Split 2025 četvrtu godinu zaredom obogaćuje ljetnu kulturnu ponudu Splita i okolice. U suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom Folklorni ansambl Jedinstvo ponovno dovodi svjetske plesove i glazbu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Koncerti, radionice za djecu i prigodna popratna događanja održavat će se od 19. do 23. kolovoza na šest lokacija: Split, Trogir, Klis, City Center One, Solin i Šolta, uz sudjelovanje više od 200 izvođača iz cijelog svijeta.

Nakon što je zbog svoje umjetničke kvalitete i uspješne organizacije uvršten na prestižni kalendar CIOFF® svjetskih folklornih festivala – pod okriljem UNESCO-a – festival i ove godine donosi bogat i raznolik program.

Svoju kulturnu baštinu predstavit će ansambli iz Češke, Sjevernog Cipra, Kolumbije, Bugarske, Paragvaja, Južne Koreje i Indije, a Hrvatsku će predstavljati domaće uzdanice od Slavonije pa sve do hrvatskih otoka, predvođene domaćinom - splitskim Jedinstvom.

Svečano otvorenje u sklopu Spli’skih litnjih kolura i uz potporu Turističke zajednice grada Splita bit će 20. kolovoza u 20 sati na splitskoj Rivi, uz šaroliku promenadu od Trga Gaje Bulata preko Marmontove ulice koja počinje šušurom ispred HNK već od 18.30.

Ogroman interes folklornih ansambala širom svijeta za sudjelovanjem na ovoj manifestaciji, koja je proglašena i od posebnog značaja za Grad Split, direkciji festivala i ove godine zadao je težak posao.

Iz mnoštva prijava odabir je na kraju pao na sljedeće zemlje i izvođače:

1. Kolumbija - Danz'Art Paris

2. Bugarska - Zlatna Trakia

3. Češka - Folklore Ensemble Jánošíček

4. Južna Koreja - Yun Myung Hwa Dance Company

5. Paragvaj - Grupo Internacional de Danzas Jeroky

6. Sjeverni Cipar - Alaykoy Folklor Derneg

7. Indija - Kathak dance group

8. Hrvatska - Slavonsko tamburaško društvo Pajo Kolarić, Osijek

9. Hrvatska - KUD Kvadrilja, Trogir

10. Hrvatska - KUD Šolta, Gornje Selo

10. Hrvatska - KUD Salona - Solin

11. Hrvatska - Folklorna igraonica Kliška dica (voditeljice Josipa Boban i Mirjana Rizvan)

12. Hrvatska - FA Jedinstvo, Split

U nastavku donosimo i program 4. Međunarodnog festivala folklora Split 2025:

18. kolovoza – Split (Sveučilišni kampus)

Dolazak i smještaj sudionika

• Transferi sudionika (zračna luka Split, zračna luka Zagreb)

• Smještaj – Sveučilišni kampus

19. kolovoza – Split (Riva)

Svečano: otvorenje festivala u samom srcu Splita!

• 18.30 – Predstavljanje plesnih ansambala ispred HNK

• 19:00 – Promenada svih sudionika centrom grada

• 20:00 – Veliki koncert na Rivi

20. kolovoza – Tvrđava Klis

• 20.30 Večernji nastupi u povijesnom ambijentu tvrđave Klis

21. kolovoza – Šolta (Grohote)

Festival seli na otok!

• 20.30 Folklorna večer u Grohotama.

22. kolovoza – Trogir

Povijesna kulisa Trogira pretvara se u svjetsku plesnu pozornicu.

• 19.30 – Promenada svih sudionika trogirskom rivom

• 20.00 – Koncert na trgu u staroj gradskoj jezgri

23. kolovoza – Split (City Center One)

• 10.30 – Promenada trgovačkim centrom

• Kreativna radionica za mališane – glazba, ples i izrada folklornih ukrasa

• 11.00 – Koncert svih sudionika

23. kolovoza – Solin (Gradina)

Svečano zatvaranje festivala

• 19.30 – Promenada svih sudionika

• 20.00 – Završni koncert na Gradini

24. kolovoza – Split (Sveučilišni kampus)

Odlazak sudionika nakon doručka

• Transferi sudionika (zračna luka Split, zračna luka Zagreb)

Manifestaciju podržavaju: Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split, Ministarstvo kulture i medija RH, TZ grada Splita, TZ Splitsko-dalmatinske županije, TZ Trogir, TZ Klis, TZ Šolta, JUUK Zvonimir Solin, HNK Split, Hrvatska matica iseljenika – podružnica Split, te donatori i sponzori Leda, Digitalni studio AKVARIJ, City Center One Split, Quantum code, MM Tours i medijski pokrovitelj Slobodna Dalmacija.

Ulaz na sva događanja je besplatan.

"Pridružite nam se i doživite večeri ispunjene pjesmom, plesom i tradicijom svijeta – u srcu Dalmacije!", pozivaju iz KUD Jedinstvo.