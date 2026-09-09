„Svijet koji dijelimo“ – GKL Split u novu sezonu ulazi s četiri premijere, obnovljenim naslovom i novim programima

Gradsko kazalište lutaka Split u sezonu 2026./2027. ulazi s četiri premijerna naslova, obnovom važnog repertoarnog naslova, predstavama iz prethodnih sezona te programima koji kazalište dodatno povezuju s gradom, prirodom i publikom. Slogan „Svijet koji dijelimo“ povezuje različite priče i teme koje otvaraju prostor za maštu, pitanja i osobni doživljaj.

Što se događa kada djetetu prepustimo da samo pronađe odgovor? Kada lutka postane netko drugi, običan predmet dobije novu priču, a kazališni prostor otvori mogućnost za vlastiti pogled na svijet?

Upravo od takvih pitanja polazi nova sezona GKL-a Split. Četiri premijerna naslova donose različite priče o svijetu koji dijelimo s drugima, ali i o svijetu koji svatko od nas vidi, osjeća i razumije na svoj način.

„Kazalište nas okuplja u istom prostoru, ali svakome ostavlja vlastiti pogled. Predmet postaje lutka, prostor postaje svijet, a ono što gledamo zajedno u svakome od nas nastavlja živjeti drukčije.“

Tom se mišlju otvara nova sezona GKL-a Split. Sezona 2026./2027. ujedno je prva sezona koju GKL Split programski oblikuje pod ravnateljstvom Branimira Rakića, dugogodišnjeg člana ansambla i glumca-lutkara. U središtu i dalje ostaje ono zbog čega kazalište postoji – susret predstave i publike te prostor za dječju maštu, osjećaje i vlastita pitanja.

Sezonu u listopadu otvara „Pale sam na svijetu“, prema slikovnici Jensa Sigsgaarda i u režiji Renate Carole Gatice. Pale odjednom dobiva cijeli svijet samo za sebe, ali s njim dolazi i pitanje koliko vrijedi sloboda kada nema nikoga s kim bismo je mogli podijeliti.

U studenome slijedi „Didov badnjak“ Stipe Gugića, ovosezonski blagdanski naslov koji kroz priču o obitelji, sjećanju, tradiciji i vremenu otvara prostor za promišljanje o onome što nas povezuje. U veljači na repertoar stiže „Waitapu“, prema romanu Jože Horvata i u režiji Ane Prolić, koja publiku vodi prema nepoznatom i neistraženom. Proljetna premijera „Kad pčele plešu“ Selme Parisi, u režiji Zijaha Sokolovića, najmlađima približava teme zajedništva, ritma i povezanosti s prirodom.

Jedan od važnih naslova GKL-a Split vraća se na pozornicu u novom ruhu. „Dvanaest mjeseci“, premijerno izveden prije više od dva desetljeća prema narodnoj priči u režiji Petera Pashova, vraća se na pozornicu u obnovljenoj izvedbenoj verziji. Nakon dvanaest godina ponovno će se susresti s publikom i novoj generaciji gledatelja ponuditi priču o dobroti, hrabrosti i promjeni.

Uz nove i obnovljene naslove, na repertoaru ostaju i uspješne predstave iz prethodnih sezona: „Sadako hoće živjeti“, „Ivo i Jakov – od splitskog Geta do pozornica svijeta“, „Pita moja mama imate li jedno jaje“, „Reci AAA... – Mali lav i veliki strah“, „Stonoga Goga“ i „Prvi dan malog Pipa“.

Posebno mjesto u sezoni zauzima jubilarni 20. Festival hrvatske drame za djecu „Mali Marulić“, koji će se održati u travnju. Festival već dva desetljeća okuplja domaće dramske tekstove za djecu, umjetnike i publiku te kroz kazalište otvara prostor za nove priče i perspektive.

Sezonu će zaokružiti program „Lutke na Marjanu“ i revija „Ljetno kazalište za djecu“, a program nadopunjuju radionice izrade i animacije lutaka te kazališne kritike za djecu.

„Svijet koji dijelimo“ tako nije samo slogan sezone, nego i poziv na susret, igru i različite poglede. Jer svijet koji dijelimo ne mora biti svijet koji svi vidimo jednako.

Više informacija o programu i rasporedu predstava dostupno je na mrežnim stranicama Kazališta.