Svijet bi mogao dobiti najveći kip Isusa Krista u povijesti

Na Filipinima bi uskoro mogao niknuti najveći kip Isusa Krista na svijetu, viši od 200 metara. Monument bi bio nekoliko puta viši od poznatog kipa Krista Otkupitelja u Rio de Janeiru, a njegovom izgradnjom mogao bi biti srušen i svjetski rekord za najviši kip.

Za realizaciju ambicioznog projekta zainteresirana je poljska inženjersko-građevinska tvrtka Slipform iz Szczecina, koja je potencijalnom investitoru već predstavila idejno rješenje, javlja Dnevnik.hr.

Kip bi trebao biti izgrađen u pokrajini Ilocos Sur na sjeveru Filipina. Planirani kip na Filipinima, koji bi trebao biti viši od 200 metara, nadmašio bi sve postojeće kipove Isusa Krista, ali i postao najviši kip na svijetu.

Razgovori o projektu i mogućem sudjelovanju poljske tvrtke započeli su prije nekoliko mjeseci, nakon prve gospodarske misije koju je organizirala Zapadnopomeranska regija.

"Tijekom predsjednikova posjeta investitoru smo predstavili već dovršeno idejno rješenje. Konačni ugovor još nije sklopljen, ali imamo velike šanse zahvaljujući tehnologiji izgradnje visokih betonskih konstrukcija kojom raspolažemo, a koju smo razvili i primijenili uz pomoć europskih fondova Zapadnopomeranske regije", objasnio je Daniel Kisała, arhitekt, građevinski inženjer, osnivač i predsjednik uprave tvrtke Slipform za poljski Interia Biznes.

Tvrtka Slipform osnovana je 2015. godine, a specijalizirana je za izgradnju zahtjevnih armiranobetonskih konstrukcija primjenom tehnologije klizne oplate. Prema navodima tvrtke, ta tehnologija omogućuje neprekidne građevinske radove, 24 sata dnevno, pri čemu konstrukcija može rasti od tri do čak osam metara dnevno.

Slipform je posljednjih godina sudjelovao u brojnim projektima u Poljskoj i inozemstvu.