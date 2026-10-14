Svih 19 Nizozemaca ostaje u zatvoru! Sud donio nepravomoćnu presudu, izrečena im i dvogodišnja zabrana

Svih 19 nizozemskih državljana koji su u utorak privedeni nakon incidenata na splitskoj Rivi osuđeno je na sedam dana zatvora. Kako doznaje Dalmacija Danas, iako presuda još nije pravomoćna, svi su zadržani u zatvoru. Uz zatvorske kazne, izrečena im je i zabrana dolaska na splitsku Rivu i Poljud u trajanju od 24 mjeseca.

Presuda je donesena večeras na splitskom Prekršajnom sudu, a posebno je važno istaknuti da nizozemski državljani nisu pušteni na slobodu nakon njezina izricanja. Unatoč tome što sudska odluka još nije postala pravomoćna, svih 19 zadržano je iza rešetaka.

Policija tražila 15 dana zatvora, sud izrekao sedam

Podsjetimo, Dalmacija Danas ranije je izvijestila da je policija za svih 19 Nizozemaca zatražila kazne od 15 dana zatvora, oduzimanje opasnih predmeta te zabranu dolaska na Rivu i Poljud tijekom sljedeće dvije godine.

Među predmetima koje je policija navela u optužnom prijedlogu bila su tri noža, dvije vješalice, jedan "matun" i kamen. Policija je upozorila na opasnost od mogućeg sukoba u kojem su se mogli koristiti opasni predmeti, što je moglo dovesti do teških posljedica.

Svjedoci otkrili što se događalo prije dolaska interventne

Kako smo ranije pisali, svjedoci su policiji opisali događaje koji su prethodili intervenciji na splitskoj Rivi. Prema njihovim navodima, skupini nizozemskih navijača pristupila su dvojica muškaraca, za koje se pretpostavljalo da pripadaju Torcidi, a razgovaralo se o mogućnosti da se međusobni obračun održi na drugoj, "mirnijoj" lokaciji.

Sve se događalo na jednoj od najprometnijih splitskih lokacija, među brojnim građanima i turistima. Dolaskom interventne policije spriječen je mogući sukob.

Ostaju u zatvoru unatoč nepravomoćnoj presudi

Najnovijom sudskom odlukom svih 19 nizozemskih državljana dobilo je po sedam dana zatvora, dok im je dodatno izrečena zabrana dolaska na splitsku Rivu i Poljud tijekom 24 mjeseca. Ključna je novost da su svi zadržani u zatvoru, iako presuda još nije pravomoćna. Sve se događa uoči sutrašnje utakmice Hajduka i Ajaxa na Poljudu, zbog koje su sigurnosne mjere u Splitu dodatno pojačane.