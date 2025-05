SVI ZOVU KELAMA, ODLUČIVAT ĆE O VEĆINI U GV-u: "Sad sam jako poželjan, a do prekjučer nisam uopće bio bitan. Neka se malo strpe"

Mostov kandidat za splitskog gradonačelnika Franko Kelam ušao je u splitsko Gradsko vijeće. Od jučer ga svi traže i nude suradnju. Upravo on i HSP-ov Marijo Popović mogli bi odlučivati o većini u vijeću.

"Završio je prvi krug, dobili smo dva mjesta u GV-u. Birači su prepoznali ono za što sam se zalagao, prepoznali su tko sam i što sam ja i za što se ja i Most zalažemo. Prešli smo prag i ušli u GV sa dva vijećnika. Već od sinoć, od prvih anketa dobivam pozive, svi nude nešto. Ovim putem bih zamolio sve da se malo strpe. Nije ih bilo do sada pa bi ih zamolio da ne dolaze s takvim ponudama.

Što se tiče drugog kruga, mogu biračima poslati poruku da favorita nisam imao, da sam imao, ja se ne bi kandidirao. I jedni i drugi su imali priliku ovaj grad vodit i napravit ga boljim, ne mislim da jesu. Sada neka se malo strpe pa ćemo vidjet što ćemo dalje", kaže Kelam.

Kaže da se mora naći sa svojim timom pa će vidjeti što će dalje.

"Moram se naći s timom i koalicijskim partnerima da prokomentiramo kakav će nam bit pristup. U fokusu su nam građani grada Splita. Ja sam se ovdje kandidirao upravo iz tog razloga. Živim u Splitu, želim da ovaj grad ide naprijed. Ovdje sam počeo svoj život, imam obitelj, sina od 8 mjeseci, to je glavni razlog zašto želim ovaj grad napravit boljim", kaže Kelam.

Poruka biračima, za koga glasati?

"Mogu im reći da dobro promisle, neka glasaju srcem. Ja ću sigurno izaći na ove izbore, kao što sam i do sada izlazio, a koga ću zaokružit - Marko Livaja vjerojatno pa ćemo vidit", kaže.

Kaže da su ga zvali svi redom.

"Zvali su me svi. U ovome smo mjesec i pol dana, HRT mi nije davao šansu pa me nije ni pozvao na sučeljavanje. Moji protivnici me nisu uopće doživljavali, a sad odjednom svi zovu, traže nekog moga. Što su nudili ne želim uopće komentirat, samo želim poručit - neka se malo strpe. Pozivi im neće donijeti ništa. Gosp. Puljak me zvao kasno sinoć, gosp. Šuta odmah nakon izlaznih anketa, Kerum je zvao danas, svi su obavili pozive. Sad sam jako poželjan, a do prekjučer nisam uopće bio bitan", kazao je za kraj i još jednom se zahvalio biračima na ukazanom povjerenju.