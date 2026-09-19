Svi živi su se okupili oko ovog čudnovatog gosta na Žnjanu

Neobičan prizor u subotu navečer je privukao pažnju posjetitelja na Žnjanu. Među šetače i brojne Splićane koji su subotu odlučili provesti uz more „spustila“ se jedrilica Glaser-Dirks DG-100 Elan Aerokluba Split.

Nije, srećom, riječ o nikakvom prisilnom slijetanju. Jedrilica je na Žnjan stigla u sklopu Dana splitskog sporta 2026., manifestacije na kojoj se predstavljaju splitski klubovi, udruge i različite sportske discipline.

Aeroklub Split tako je svoju letjelicu doveo iz zraka u nešto prizemniju svakodnevicu, pruživši posjetiteljima priliku da je pogledaju iz neposredne blizine.

Glaser-Dirks DG-100 Elan sportska je jedrilica prepoznatljive vitke konstrukcije i velikog raspona krila, a danas je, umjesto visoko iznad Dalmacije, završila na jednom od najposjećenijih splitskih prostora.

Prizor jedrilice na Žnjanu svakako je bio jedan od neobičnijih detalja ovogodišnjih Dana splitskog sporta.