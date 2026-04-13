SVI UZRASTI Najuspješniji vikend u povijesti AK Biograd, čudesni rezultati Natalije Gulin i Filipa Buturića

Protekli vikend, obilježen vrhunskim rezultatima na domaćoj i međunarodnoj sceni, najuspješniji je u povijesti AK Biograd.

Na prestižnoj trail utrci Istria 100 by UTMB, u sklopu svjetski poznatog Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) serijala, Filip Buturić ostvario je izvanredan rezultat. Na dionici dugoj 21 kilometar, u konkurenciji više od 400 natjecatelja, zauzeo je sjajno 7. mjesto te bio najbrži hrvatski predstavnik u toj disciplini.

Čudesna veteranka Natalija Gulin nastavlja rušiti rekorde u novoj kategoriji W60–65. Nakon što je u Mostaru prije nekoliko tjedana oborila rekord u polumaratonu, u nedjelju je na maratonu u Bratislavi srušila rekord za čak 32 minute te ujedno postavila novi balkanski rekord. Naime, Natalija je postala prva hrvatska trkačica starija od 60 godina koja je maraton istrčala za manje od 4 sata – i to uvjerljivo, s fantastičnih 3:39:26.

U Splitu su mladi atletičari briljirali na Uskrsnom mitingu Memorijal Joško Kapetanović, osvojivši tri medalje uz tri osobna rekorda. Dora Pešić bila je najbolja u utrci na 60 metara (2018. godište) s vremenom 10.77. Mlađa kadetkinja Tonina Šarić (2014.) osvojila je srebro u bacanju kugle (2 kg) s hicem 10.25 metara, dok je kadetkinja Patricia Pešić (2011.) osvojila broncu u bacanju koplja (500 g) s rezultatom 25.70 metara.

Sjajan vikend zaokružili su najmlađi članovi kluba nastupom u 2. kolu županijskog Kids' Athletics natjecanja. Sedam članova „Vatrene ekipe“ u kategoriji do 9 godina, u konkurenciji pet ekipa, podijelilo je prvo mjesto s domaćinom Poličnikom.

„Većina ekipa imala je 8 ili 10 natjecatelja, tako da smo se morali jako potruditi kroz pet disciplina kako bismo osvojili zlato. Čestitke curama na rezultatima u Splitu, a za nastupe Filipa Buturića i Natalije Gulin mogu samo reći – naklon do poda. To su vrhunski rezultati na iznimno jakoj međunarodnoj sceni“, izjavio je trener AK Biograd Damir Aljinović.