Svi su pjevali njezine hitove, ali na vrhuncu karijere ona je napravila zaokret. Evo gdje je danas Vesna Pisarović

Na današnji dan rođena je hrvatska pjevačica Vesna Pisarović

Na današnji dan, 9. travnja 1978. godine, rođena je Vesna Pisarović, jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih pjevačica koja je obilježila domaću pop-scenu početkom 2000-ih, a potom ostvarila i zapaženu međunarodnu jazz karijeru.

Vesna Pisarović rođena je u Brčkom, a odrasla je u Požegi, gdje je već u djetinjstvu pokazivala snažan interes za glazbu. Pohađala je glazbenu školu, učila svirati flautu te pjevala u zborovima. Nakon dolaska u Zagreb, uz studij na Filozofskom fakultetu, počinje ozbiljnije graditi svoju glazbenu karijeru. U tom razdoblju upoznaje skladateljicu Milanu Vlaović, koja će imati važnu ulogu u oblikovanju njezina ranog glazbenog izraza.

Početkom 2000-ih Vesna Pisarović postiže veliku popularnost nizom hitova poput „Da znaš“, „Jutro donosi kraj“ i „Dolje na koljena“, čime se svrstava među vodeća imena hrvatske pop-glazbe.

Vrhunac tog razdoblja dolazi 2002. godine kada pobjeđuje na Dori te predstavlja Hrvatsku na Eurovision Song Contestu 2002 pjesmom „Everything I Want“. Na tom natjecanju osvaja jedanaesto mjesto.

Tijekom svoje pop-faze Vesna Pisarović objavila je niz uspješnih albuma, među kojima se ističu „Da znaš“, „Za tebe stvorena“, „Kao da je vrijeme...“, „Pjesma mi je sve“ i „Peti“. Ti su albumi obilježili jednu epohu hrvatske popularne glazbe i ostavili trajan trag među publikom.

Iako je bila na vrhuncu popularnosti, Vesna Pisarović odlučuje napraviti radikalan zaokret u karijeri. Povlači se iz mainstream pop-glazbe i posvećuje jazzu. Nastavlja obrazovanje u inozemstvu, gdje se usavršava u jazz pjevanju i razvija novi umjetnički identitet. Takav potez bio je rijedak i hrabar u regionalnom glazbenom kontekstu.

U svojoj jazz fazi objavljuje albume poput „With Suspicious Minds“, „Naša velika pjesmarica“, „Petit Standard“ i „Poravna“. U tim projektima istražuje improvizaciju, reinterpretira tradicionalne pjesme i spaja različite glazbene utjecaje, uključujući i elemente sevdaha.

Posljednjih godina Vesna Pisarović ponovno se približava široj publici kroz koncertne nastupe i povremene povratke pop-glazbi, ali istodobno ostaje aktivna na međunarodnoj jazz sceni.