Svi su na respiratoru: Troje stradalih u požaru kod Omiša i dalje životno ugroženo

Troje pacijenata teško stradalih u velikom požaru kod Omiša i dalje je životno ugroženo, izvijestili su iz KBC-a Sestre milosrdnice.

Riječ je o pacijentima koji su nakon stradavanja prvotno zbrinuti u KBC-u Split, a potom prevezeni u zagrebački KBC Sestre milosrdnice, na Kliniku za traumatologiju.

Njihovo zdravstveno stanje zasad je nepromijenjeno u odnosu na prethodni dan, kada su zaprimljeni na liječenje.

Dodatnom dijagnostičkom obradom kod sva tri pacijenta utvrđena je inhalacijska ozljeda, odnosno ozljeda dišnog sustava nastala udisanjem dima i produkata izgaranja.

Osim opeklina i inhalacijskih ozljeda, dodatne ozljede nisu utvrđene.

Pacijenti su i dalje smješteni u Jedinici intenzivnog liječenja. Životno su ugroženi, intubirani su i priključeni na mehaničku ventilaciju te primaju terapiju kojom se nastoje stabilizirati njihove vitalne funkcije.

Njihovo stanje liječnici nastavljaju pomno pratiti.