Zanimljiv postupak javne nabave otvoren je u Zadru, gdje je za izgradnju 277 metara nove prometnice na području Dikla pristiglo čak devet ponuda. Procijenjena vrijednost prve faze radova iznosi 98.000 eura bez PDV-a, a najnižu cijenu ponudila je tvrtka Filius, i to u iznosu od 52.775,58 eura bez PDV-a. Novi detalji objavljeni su 21. studenoga, a sam raspon cijena odmah je privukao pažnju.

Na drugom kraju ljestvice našle su se znatno više ponude, među kojima i ona tvrtke Diklo gradnja od približno 90.713 eura bez PDV-a. Već sam taj odnos pokazuje koliko u ovakvim postupcima mogu biti velike razlike među ponuditeljima. Istodobno otvara i pitanje koliko će konačno stajati cijela prometnica kada se uzmu u obzir sve buduće faze, a ne samo prva, sada otvorena dionica.

U ovoj fazi radi se samo makadamski kolnik

Prema objavljenoj dokumentaciji, prva faza ne uključuje kompletnu, završenu prometnicu. U njoj je predviđeno uređenje makadamskog kolnika, dok su za drugu fazu ostavljeni daleko složeniji i skuplji zahvati. Tek tada bi trebali biti izvedeni fekalna i oborinska odvodnja, vodoopskrba, hidrantska mreža, javna rasvjeta, elektronička komunikacijska infrastruktura i završni slojevi kolnika.

U prijevodu, današnji iznosi ne pokazuju koliko će ova prometnica doista stajati kada bude gotova. Zbog toga svaka interpretacija po kojoj se zaključuje da je riječ o “jeftinoj cesti” može biti pogrešna ako se ne uzme u obzir da tek slijede ozbiljniji infrastrukturni radovi. Upravo je zato ova vijest zanimljiva i kao primjer kako pojedine faze projekta mogu ostaviti dojam nižih troškova od onih koji će na kraju biti stvarni.

Najniža ponuda ne znači i sklopljen posao

Iako je jedna ponuda znatno niža od procijenjene vrijednosti, to još ne znači da je izvođač već dobio posao. Grad mora pregledati svu dokumentaciju, provjeriti ispunjavaju li ponuditelji propisane uvjete i tek nakon toga donijeti odluku o odabiru. Tek tada će biti poznato hoće li najniža cijena doista završiti i kao odabrana cijena.

Takvi postupci često znaju trajati dulje nego što se na prvi pogled čini, osobito ako se pojave dodatna pitanja ili pravni lijekovi. Zato je važno naglasiti da je priča za sada u fazi otvaranja ponuda, a ne u fazi ugovorenih radova. U trenutku kada se javno barata iznosima, često se zaboravlja upravo taj proceduralni dio.

U priči se spominje i privatno zemljište, ali zaključke ne treba donositi unaprijed

U medijskim objavama dodatnu pozornost privukla je i informacija da se u blizini trase nalazi privatno zemljište na kojem je planirana gradnja kuće nogometaša Domagoja Livakovića. Takav podatak svakako povećava interes javnosti, ali sam po sebi ne dokazuje da je prometnica planirana nezakonito ili bez javnog interesa. Za takav zaključak bilo bi nužno analizirati plansku dokumentaciju, trasu prometnice i vlasničke odnose.

Zato je za ozbiljnu obradu ove teme najvažnije pribaviti odluku o gradnji, točnu trasu, podatke o zemljištu i procjenu ukupnog troška obje faze. Tek u tom širem kontekstu može se procijeniti radi li se o rutinskom komunalnom zahvatu ili o projektu koji opravdano otvara dodatna pitanja. Bez toga bi članak lako mogao ostati na razini zanimljivosti, a ne stvarne analize.