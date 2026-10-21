SVI SE PITAJU KAKVU VODU PIJEMO Analizirano gotovo 200 uzoraka u Lici, na Pagu i Rabu, u jednom otkrivena nepravilnost

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je nove rezultate pojačanog monitoringa vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije te otoka Paga i Raba. U najnovijem krugu ispitivanja analizirano je 26 uzoraka vode sa slavina, a ni u jednom nisu utvrđeni PFAS spojevi u koncentracijama iznad granice određivanja. Ipak, u jednom uzorku zabilježena je povišena koncentracija aluminija.

Uzorci su prikupljeni u razdoblju od 28. rujna do 8. listopada 2026. godine, a najnoviji nalazi nastavak su pojačanih kontrola koje se provode od kolovoza.

Analizirano ukupno 197 uzoraka

Prema podacima HZJZ-a, od 11. kolovoza do danas analizirano je ukupno 197 uzoraka vode, a ni u jednom PFAS spojevi nisu utvrđeni u koncentracijama iznad granice određivanja.

PFAS su skupina sintetskih kemijskih spojeva koji se zbog svoje dugotrajnosti u okolišu često nazivaju „vječnim kemikalijama”. Njihova prisutnost u vodi za ljudsku potrošnju predmet je posebnog zdravstvenog nadzora.

Najnovija analiza obuhvatila je zone opskrbe Gospić 1, Senj, Tonkovića vrilo, Mrđenovac, Novalja, Pag sjever, Pag jug i Povljana.

U jednom uzorku povišena koncentracija aluminija

Iako su svi analizirani uzorci bili bez PFAS spojeva u mjerljivim koncentracijama, jedan uzorak nije zadovoljio kriterije zdravstvene ispravnosti zbog povišene koncentracije aluminija.

Kako pojašnjava HZJZ, sporni uzorak uzet je na vanjskoj slavini u vrtu obiteljske kuće koja se ne koristi redovito.

Pretpostavlja se da slavina nije bila u upotrebi otkako je isporučitelj vodnih usluga obavijestio potrošače o potrebi ispiranja internih vodoopskrbnih instalacija.

Iz Zavoda navode da je riječ o slučaju sličnom onome o kojem su izvijestili 14. listopada.

Pojačane kontrole vode se nastavljaju

Na temelju odluke Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji od 11. kolovoza 2026. godine, Hrvatski zavod za javno zdravstvo nastavlja pojačani monitoring vode iz javnih vodoopskrbnih sustava u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo.

Cilj je kontinuirano pratiti kvalitetu vode i pravodobno otkriti eventualna odstupanja od propisanih zdravstvenih standarda.