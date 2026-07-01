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Svi se pitaju - hoće li se ponoviti jučerašnje nevrijeme? Evo što nas očekuje danas i u ostatku tjedna

Još danas će biti vrlo vruće, potom slijedi osvježenje u drugom dijelu tjedna. Stiže i višednevna bura

Kakav meteo dan je bio utorak. Zadnji dan lipnja srednjoj Dalmaciji je podario velika meteorološka uzbuđenja. Prvo su padali apsolutni temperaturni rekordi. Split je s 39,5°C postavio najvišu temperaturu svih vremena, a Knin je 41,0°C zabilježio najvišu lipanjsku temperaturu zraka u povijesti službenih mjerenja.

Po pitanju oborina najviše je dobili šire splitsko područje. Primjerice, u Solinu je pala čak 41 litra kiše po kvadratnim metru, a u samom Splitu palo je većinom od 15 do 30 litara.

Pamtit će se i vjerojatno najveći satni pad temperature zraka. Primjerice, u Splitu je temperatura s 39,5°C pala na 19,5°C, a u Žrnovnica s 42 na 21°C.

No, nestabilnosti su se održale cijele večeri pa čak i prvim satima srijede. Naša čitateljica je sa splitske Rive snimala električna pražnjenja iz oblaka te je zabilježila vrlo atraktivne trenutke.

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Danas će veći dio dana biti pretežno sunčano. Ipak, popodne će u Dalmatinskoj zagori uz povećan razvoj oblaka mjestimice biti kiše i pljuskova. Oni će potom prestati, no kasno navečer i noći na četvrtak ponovno se očekuju mjestimični neverini. U noći će puhati bura, danju vjetar zapadnih smjerova. Navečer će se bura sa sjevernog proširiti na dio srednjeg Jadrana, a na moru sredinom noći može biti jakih udara tramontane. Minimalne jutarnje temperature zraka od 17 do 27°C. danju i dalje vruće ili vrlo vruće, od 32 do 38°C u najtoplijem dijelu dana.

Prognozirani vjetar danas u 23 sata

U četvrtak djelomično sunčano, ali se lokalno ne isključuje mogućnost pljuskova i grmljavine, osobito popodne u srednjoj u južnoj Dalmaciji. Puhat će slaba do umjerena, podno Velebita jaka bura. Bit će osjetno ugodnije nego u srijedu s najvišim dnevnim temperaturama većinom od 28 do 33°C.

Prognozirani vjetar u petak

Od petka do kraja tjedna pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru. Najviše dnevne temperature većinom od 28 do 33°C.

Nevjerojatno, Split "potukao" dva sata star rekord, nije daleko od 40 stupnjeva

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