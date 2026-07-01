Svi se pitaju - hoće li se ponoviti jučerašnje nevrijeme? Evo što nas očekuje danas i u ostatku tjedna

Kakav meteo dan je bio utorak. Zadnji dan lipnja srednjoj Dalmaciji je podario velika meteorološka uzbuđenja. Prvo su padali apsolutni temperaturni rekordi. Split je s 39,5°C postavio najvišu temperaturu svih vremena, a Knin je 41,0°C zabilježio najvišu lipanjsku temperaturu zraka u povijesti službenih mjerenja.

Po pitanju oborina najviše je dobili šire splitsko područje. Primjerice, u Solinu je pala čak 41 litra kiše po kvadratnim metru, a u samom Splitu palo je većinom od 15 do 30 litara.

Pamtit će se i vjerojatno najveći satni pad temperature zraka. Primjerice, u Splitu je temperatura s 39,5°C pala na 19,5°C, a u Žrnovnica s 42 na 21°C.

No, nestabilnosti su se održale cijele večeri pa čak i prvim satima srijede. Naša čitateljica je sa splitske Rive snimala električna pražnjenja iz oblaka te je zabilježila vrlo atraktivne trenutke.

Danas će veći dio dana biti pretežno sunčano. Ipak, popodne će u Dalmatinskoj zagori uz povećan razvoj oblaka mjestimice biti kiše i pljuskova. Oni će potom prestati, no kasno navečer i noći na četvrtak ponovno se očekuju mjestimični neverini. U noći će puhati bura, danju vjetar zapadnih smjerova. Navečer će se bura sa sjevernog proširiti na dio srednjeg Jadrana, a na moru sredinom noći može biti jakih udara tramontane. Minimalne jutarnje temperature zraka od 17 do 27°C. danju i dalje vruće ili vrlo vruće, od 32 do 38°C u najtoplijem dijelu dana.

U četvrtak djelomično sunčano, ali se lokalno ne isključuje mogućnost pljuskova i grmljavine, osobito popodne u srednjoj u južnoj Dalmaciji. Puhat će slaba do umjerena, podno Velebita jaka bura. Bit će osjetno ugodnije nego u srijedu s najvišim dnevnim temperaturama većinom od 28 do 33°C.

Od petka do kraja tjedna pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru. Najviše dnevne temperature većinom od 28 do 33°C.