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SVI PUTEVI VODE NA POLJUD Split se slijeva prema stadionu, tisuće koraka za posljednji pozdrav Miši

Ulice i nogostupi koji vode prema Poljudu sve su puniji. Splićani svih generacija, obitelji s djecom i brojni građani zajedno koračaju prema stadionu na kojem će se održati oproštaj od legendarnog Miše
poljud miso

Svi putevi ove večeri vode na Poljud. Dok se sunce polako spušta iza splitskih zgrada, a posljednje zrake obasjavaju Mosor i Kozjak, prema stadionu se slijevaju rijeke ljudi. Split se okuplja kako bi još jednom, zajedno, odao počast legendarnom Miši Kovaču.

Prizori s prilaza Poljudu govore sami za sebe. Na nogostupima su obitelji s djecom, mladi, stariji, prijatelji i parovi. Neki dolaze u manjim skupinama, drugi u društvu najbližih, ali svima je odredište isto.

Korak po korak prema Poljudu

Fotografije našeg Roka Pavlinušića prikazuju sve veći broj građana koji pješice pristižu prema stadionu. Ljudi dolaze s različitih strana grada, a na prilaznim ulicama stvara se gotovo neprekinuta kolona pješaka.

Među okupljenima su i najmlađi, koji na Poljud dolaze u pratnji roditelja. Na putu prema stadionu mogu se vidjeti i Hajdukova obilježja, podsjetnik na neraskidivu povezanost Splita, Poljuda i njegovih ljudi.

Večer u kojoj Split diše kao jedno

Poljud je mnogo puta bio mjesto velikih emocija, slavlja i zajedništva. Večeras se ljudi ondje ne okupljaju zbog utakmice, nego zbog posljednjeg pozdrava.

U predvečerje oproštaja najviše govore upravo prizori s ulica: koraci koji vode u istom smjeru, generacije koje hodaju zajedno i grad koji se okuplja oko jednog imena.

Večeras svi putevi vode na Poljud. Večeras Split dolazi pozdraviti Mišu.

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