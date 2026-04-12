Svi putevi vode na Poljud. Rijeka ljudi već se slijeva prema stadionu

Hajduk danas s početkom u 18.30 sati igra s Goricom na Poljudu utakmicu 29. kola SuperSport HNL. .

- U ovoj ligi nema laganih utakmica, u goste nam dolazi Gorica koja sve više napreduje. U svojim redovima ima dosta talentiranih igrača i dobrog trenera. Sviđa mi se kako igraju presing, gledao sam je i protiv Dinama, ali oni su na nekoj drugoj razini trenutno, zabijaju tri, četiri gola svaki put, a to nije lako - ovako je susret najavio trener Gonzalo Garcia na konferenciji za medije održanoj u petak.

Bijeli se uoči ovog susreta nalaze na drugom mjestu prvenstvene tablice s 56 osvojenih bodova, 10 manje od vodećeg Dinama i 15 više od trećeplasirane Rijeke.

U posljednjem kolu momčad trenera Garcije slavila je na gostovanju kod Istre 1961 u Puli rezultatom 3:1. Dva pogotka za Hajduk u tom dvoboju postigao je Marko Livaja, a jedan je dodao Adrion Pajaziti.

U današnjem susretu trener Bijelih ne može računati Davida Fesyuka, Ikera Almenu i Luku Hodaka koji se i dalje oporavljaju od ozljeda, dok se u konkurenciju vraća Ante Rebić.

Gorica koju vodi trener Mario Carević trenutačno zauzima osmu poziciju prvenstvene tablice s osvojena 32 boda u dosadašnjem tijeku prvenstva. Momčad iz Velike Gorice posljednji susret odigrala je u srijedu kada su na domaćem terenu rezultatom 6:3 poraženi od Dinama u polufinalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Prethodno su u prvenstvu odigrali 1:1 s Varaždinom u gostima.

U prethodna tri međusobna ogleda u aktualnoj sezoni Hajduk je dva puta slavio, dok je Gorica upisala jednu pobjedu. U kolovozu su Bijeli s 2:0 slavili na Poljudu, zatim s 3:1 u listopadu na Poljudu, a Gorica je s 1:0 pobijedila u siječnju u Velikoj Gorici.

Glavni sudac utakmice je Ivan Vukančić iz Benkovca, pomagat će mu Kristijan Novosel iz Valpova i Luka Kurtović iz Osijeka, a četvrti sudac je Antonio Melnjak iz Rijeke. VAR sudac je Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Luka Pajić iz Rijeke.