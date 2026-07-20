Svi pričaju o ovom potezu Argentine

Španjolska je novi svjetski prvak u nogometu. U napetom finalu Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Španjolci su nakon produžetaka pobijedili Argentinu rezultatom 1:0. Trenutak odluke dogodio se u 106. minuti, kada je pogodak za pobjedu postigao Ferran Torres. Argentina tako nije uspjela obraniti naslov osvojen 2022. godine u Kataru, dok je Španjolska ponovila uspjeh iz 2010. godine. Gol pogledajte OVDJE.

Nakon utakmice argentinski su igrači zaprepastili svjetsku nogometnu javnost divljanjem. Žestoko su napadali Španjolce verbalno i fizički, a nakon toga su se istaknuli nesportskim ponašanjem tijekom ceremonije dodjele trofeja pobjednicima. Dok je španjolski kapetan Rodri podizao trofej svjetskih prvaka, cijela argentinska momčad bila je na drugom kraju terena, leđa okrenuta pobjednicima, piše Index.

Španjolci su Messiju i ekipi napravili svečani špalir

To je izazvalo ogorčenje Španjolaca jer su samo nekoliko minuta ranije španjolski igrači formirali počasni špalir suparnicima dok su Messi i suigrači dolazili po srebrene medalje. Argentinci ne samo da nisu rivalima uzvratili gestom poštovanja, nego su otišli na drugi kraj terena i okrenuli im leđa.

Jednako su se ponašali i argentinski navijači. Dok je španjolski kapetan Rodri primao Zlatnu loptu za najboljeg igrača SP-a, oni su s tribina skandirali Messijevo ime. Novinari su pitali Danija Olma za komentar ponašanja Argentinaca. Ovako je odgovorio: "Nije nas briga. Važne su vrijednosti koje želiš prenijeti. Mi smo primjer mnogim generacijama, a trebali bi biti i oni. Sada ćemo uživati."