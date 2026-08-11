Svi pričaju o novoj splitskoj klapi koja je rasturila u Opuzenu i uzela čak četiri nagrade

Splitska klapa Peristil ima razloga za pjesmu i nakon povratka iz Opuzena. Na ovogodišnjim Melodijama hrvatskog juga njihova pjesma „Šapni joj more“ osvojila je drugu nagradu stručnog žirija. Prva je pripala Neni Papiću za „Ča je čovik“, dok je Grand Prix festivala osvojila grupa Newera s pjesmom „Nigdi mira nemam“.

Peristil je relativno novo ime na klapskoj sceni – zajedno su tek nešto više od godinu dana – ali nikako nije riječ o glazbenim početnicima. Članovi su iskustvo skupljali pjevajući u nekima od poznatijih dalmatinskih klapa, među kojima su Šufit, Cambi i Sv. Florijan. Pjesma „Šapni joj more“ na Festivalu u Opuzenu dobila je drugu nagradu stručnog žirija, usto priznanja i za glazbu, stihove te aranžman, ukupno čak četiri nagrade.

„Ova je klapa nastala iz prijateljskih pobuda“

Zato im festivalska pozornica nije bila nepoznanica, no Opuzen će ipak ostati posebno zapisan.

– Ova klapa postoji iz prijateljskih pobuda, zato smo se i okupili. A posebno nam je drago što naš bariton Krešimir Grgić potpisuje glazbu pjesme „Šapni joj more“ – govori prvi tenor Peristila Darko Pastar, kojega će dio splitske publike možda prije prepoznati po nadimku „Darinkin Mali Onaj Šta Piva“.

Pastar posebno ističe i mladog autora stihova Luku Goretu.

– Moram spomenuti Luku. Nadam se da će mu cijela ova priča biti dodatni poticaj da nastavi pisati – kaže Pastar.

U spotu i mala „klapska posudba“

„Šapni joj more“ nije ostala samo na festivalskoj pozornici. Za pjesmu je već snimljen i videospot koji potpisuju Toni Banov i Tino Bilandžić, a glavnu žensku ulogu dobila je Pastarova supruga Josipa.

Tu priča dobiva i tipično dalmatinski dodatak.

– E, ali kako ja nisam glavni glumac, morao sam je „posuditi“ prijatelju i tenoru Petru Botici! Ma nema veze, opet je sve ostalo u klapi – smije se Pastar.

I možda upravo ta rečenica najbolje opisuje Peristil. Klapa je nastala iz prijateljstva, članovi iza sebe imaju ozbiljne glazbene kilometre, a pritom cijelu priču očito ne doživljavaju previše ukočeno.

U Opuzenu i velikani hrvatske glazbe

Konkurencija na ovogodišnjim Melodijama hrvatskog juga bila je respektabilna. Grand Prix osvojila je Newera s pjesmom „Nigdi mira nemam“, dok je stručni žiri pobjedu dodijelio Neni Papiću za „Ča je čovik“.

Među 25 izvođača našla su se i velika imena hrvatske glazbene scene poput Ibrice Jusića i Hrvoja Hegedušića, a 90-godišnji Hegedušić predstavio je pjesmu „U po bota“, pokazujući da godine očito nisu prepreka za novu pjesmu i novu festivalsku pozornicu.

A Peristil? Nakon nešto više od godinu dana zajedničkog pjevanja već je stigla i festivalska nagrada.

Čini se da se splitsko prijateljstvo pretvorilo u vrlo ozbiljnu klapsku priču.