Svi pričaju o najpoznatijim plažama Dalmacije, a ovaj dragulj još prolazi ispod radara: Tirkizna oaza izgleda kao egzotična destinacija i čuva svoju tajnu

Korčula je otok brojnih skrivenih uvala i plaža koje se s razlogom ubrajaju među najljepše na Mediteranu. Smještena na jugu Hrvatske, osvaja kristalno čistim morem, netaknutom prirodom i onim posebnim otočnim ritmom zbog kojeg se na odmor dolazi usporiti i pobjeći od svakodnevne gužve.

Upravo smo Korčulu izabrali za svoj prvi sedmodnevni odmor na jednom od jadranskih otoka. Željeli smo upoznati njezine skrivene uvale, uživati u prozirnom moru i barem na nekoliko dana zamijeniti užurbanu svakodnevicu mirnijim otočnim životom.

Za smještaj smo odabrali kuću usred maslinika smještenu u Smokvici, daleko od gužve i svakodnevnog ritma. Bez bliskih susjeda, bez interneta, televizije i svega onoga što nam inače odvlači pažnju...

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Dani su se svodili na jutarnje kave u hladu maslina, istraživanje otoka, kupanje i večeri provedene u obiteljskom druženju s prijateljima.

A kada putujete s troje djece, odabir plaže postaje posebno važan. Uvijek tražimo "nešto više" (op.a. ovo će najbolje razumjeti roditelji male djece), a to su pristupačan ulaz u more, čistu i sigurnu plažu, dovoljno hlada, ali i mjesto gdje se tijekom dana može popiti kava ili pronaći osvježenje. Upravo zato nas je Prišćapac, smješten na poluotoku u mjestu Prižba, posebno iznenadio.

Ono što nam se kod Prišćapca odmah svidjelo jest činjenica da još uvijek nije među najrazvikanijim mjestima na otoku. Upravo u tome i leži njegov poseban šarm. Do njega se jednostavno dolazi automobilom (op.a. od Smokvice tek 8 minuta vožnje automobilom), a od parkirališta do plaže potrebno je tek minuta hoda. Već prvi pogled na kristalno čisto more i mir koji vas dočeka daje naslutiti da ste pronašli posebno mjesto. Ruku na srce, s troje djece posebno cijenimo kada plaža može ponuditi nešto za svakoga, a Prišćapac je u tom smislu bio pravo malo otkriće. Djeca su uživala u kupanju, istraživanju stijena, skakanju u more i promatranju podmorja. Na sredini poluotoka nalazi se i dječje igralište, što je dodatni plus jer im nikada nije bilo dosadno.

Bazen s morem, povoljne cijene najma SUP-a, Jet ski-a, ronjenje uz instruktore...

Posebno nam se svidjelo koliko se pažnje posvećuje uređenju cijelog poluotoka. Za prostor, plažu i sadržaje brine Hotel Prišćapac Resort, ali i ljudi iz ronilačkog kluba koji su dio cijele te priče. Sve je uredno i čisto, a vidi se da netko svakodnevno vodi računa o prostoru i prirodi. Od same plaže pa do brojnih sadržaja, cijeli poluotok ostavlja dojam mjesta koje se održava s puno pažnje.

Moramo priznati da nas je nasmijao i jedan detalj koji smo primijetili šetajući poluotokom. Uz uređeno boćalište ( igralište za balote) nalazi se znak koji na simpatičan način podsjeća posjetitelje da se priroda i okoliš ipak trebaju poštovati. Netko se očito potrudio da poruka bude jasna svima, i turistima i fetivima, bez puno filozofije i s malo otočkog humora.

Dodatno nas je oduševio i bazen na samoj plaži, posebno prilagođen najmlađima.

Ronilački centar i divni ljudi koji paze na svaki kutak polutoka

Ako želite istražiti i ono što se skriva ispod površine, Prišćapac ima još jedan veliki adut vlastiti ronilački centar. Ljubitelji podmorja ovdje mogu krenuti u istraživanje ljepota Jadrana kroz ronjenja s obale ili brodom, a ponuda je prilagođena i početnicima i iskusnim roniocima.

Za one koji se prvi put susreću s ronjenjem postoji mogućnost probnog ronjenja uz stručni nadzor instruktora, dok iskusniji ronioci mogu birati različite lokacije i zahtjevnije programe. Ronilački centar nudi i različite tečajeve, od početničkih do naprednijih, uključujući specijalističke i profesionalne programe.

Ako tražite plažu na Korčuli koja nudi više od samog kupanja, mjesto gdje ćete pronaći čisto more, prirodu, sadržaje za djecu, mogućnost ronjenja i dovoljno mira za pravi odmor, Prišćapac svakako vrijedi posjetiti.

Mi smo ga pronašli sasvim slučajno, a otišli s osjećajem da smo otkrili jedan mali korčulanski dragulj kojem ćemo se rado vratiti.