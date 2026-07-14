Svi pogledi bili su na njima: Blanka i Zlatko Mateša zablistali na otvaranju Splitskog ljeta

Među brojnim uzvanicima koji su na Peristilu pratili svečano otvaranje 72. Splitskog ljeta posebnu su pozornost privukli Blanka i Zlatko Mateša. Pred našim fotografom su pozirali zagrljeni i dobro raspoloženi.

Blanka je za ovu prigodu odabrala dugu srebrnu satensku haljinu tankih naramenica i naglašenog dekoltea. Elegantno izdanje upotpunila je zlatnim nakitom, dok je dugu plavu kosu ostavila raspuštenom.

Zlatko Mateša odlučio se za elegantnu, ali ležernu ljetnu kombinaciju. Odjenuo je tamnoplavu košulju i bijele hlače, a izdanje je zaokružio svijetlim ručnim satom.

Splitsko ljeto otvoreno je premijerom Verdijeve opere "Don Carlo", koja se na Peristil vratila nakon 18 godina.

Zastavu festivala podigli su članovi Orkestra HNK Split Valter Lovričević i Eva Tušar.

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