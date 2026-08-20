Svi na Poljud! Pogledajte koga smo zatekli na tribinama uoči utakmice

Poljud je večeras ponovno središte sportskih zbivanja u Splitu. Hajduk od 21 sat protiv poljskog Rakowa igra prvu utakmicu play-offa Konferencijske lige, a tribine splitskog stadiona uoči početka susreta sve se više pune.

Europski dvoboj Bijelih privukao je velik broj navijača, ali i brojna poznata lica iz sportskog, društvenog i javnog života. Fotografi su ih zabilježili na tribinama Poljuda dok su zauzimali svoja mjesta i čekali izlazak igrača na teren.

Hajdukove europske utakmice tradicionalno su događaj koji privlači veliku pozornost, a ništa drugačije nije ni večeras. Na tribinama se mogu vidjeti brojna poznata lica koja su stigla pružiti podršku Bijelima u važnoj utakmici na europskom putu.

Dok se stadion puni, raspoloženje među navijačima sve je bolje, a pogled prema tribinama otkriva zanimljivo društvo koje će večeras pratiti utakmicu.

Pogledajte koga smo sve snimili.