Svi na Park mladeži ovaj vikend! Sutra koncert Gipsy Kingsa u sklopu Europskog prvenstva u ragbiju 7

Split ovog vikenda živi u znaku vrhunskog sporta i nezaboravne glazbe. U sklopu Europskog prvenstva u ragbiju 7, koji se od 24. do 26. srpnja održava na Parku mladeži, posjetitelje sutra očekuje koncert legendarnih Gipsy Kingsa.

Nakon uzbudljivih utakmica najboljih europskih ragbijaških reprezentacija, večer će kulminirati koncertom koji započinje u 22:15 sati na Parku mladeži. Publiku očekuje večer ispunjena bezvremenskim hitovima poput Bamboleo, Volare i Djobi Djoba, uz prepoznatljivi ritam flamenca i rumbe koji je osvojio svijet.

Rugby Europe 7s Championship donosi jedinstven spoj vrhunskog sporta, odlične atmosfere i bogatog zabavnog programa, a subotnja večer bit će njegov glazbeni vrhunac. Jedna ulaznica omogućuje posjetiteljima uživanje u cjelodnevnim sportskim sadržajima te večernjem koncertu, čineći Park mladeži nezaobilaznim odredištem ovog vikenda.

Pozivamo sve ljubitelje sporta, glazbe i dobre energije da nam se pridruže na Parku mladeži i budu dio jedinstvenog događaja koji spaja europski ragbi i glazbeni spektakl podno Marjana.