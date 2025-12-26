Svi na Marjan: Ovog vikenda božićne predstave u Dječjem gradu

Božić je za nama, ali dječji adventski program nastavlja se u veselom tonu; ovog vikenda održavaju se besplatne predstave na jednoj od najljepših pozornica u Splitu - u amfiteatru u Dječjem gradu na Marjanu.

U subotu 27.12. u 11 sati održava se predstava "Tvornica božićnih želja" u izvedbi Svijeta čarolije, dok u nedjelju 28.12. u isto vrijeme male i velike čeka predstava "Božićna medalja za dobrotu" Produkcije Z.

- Nakon što su proteklih tjedana djeca uživala u kreativnim radionicama, pripovjednim nastupima, kinu na otvorenom i vožnjama u božićnom busu, Dječji advent Grada Splita nastavlja se prigodnim predstavama na Marjanu. Na ovaj način želimo potaknuti obitelji na aktivno druženje na otvorenom, što će nam sigurno svima dobro doći nakon blagdanskog uživanja u različitim jelima, a pogotovo djeci omiljenim slatkišima, poručuju organizatori.

Niz božićnih predstava ove subote u 11 sati otvara "Tvornica božićnih želja":

U čarobnoj božićnoj noći, u staroj tvornici igračaka, stara figurica astronauta iznenada oživi. Sa čarobnom vilenjakinjom čita pisma djece iz cijelog svijeta upućena Djedu Božićnjaku i izrađuje darove. Kroz njihovu čaroliju otkriva se važna poruka: najveća sreća ne skriva se u materijalnim stvarima, već u ljubavi, zajedništvu i poštivanju različitosti.

Predstava je obogaćena cirkuskim trikovima, čarobnim iluzijama, bajkovitom scenografijom i kostimima koji stvaraju poseban doživljaj i donose novu božićnu čaroliju.

U nedjelju u 11 sati igra predstava "Božićna medalja za dobrotu":

U iščekivanju Djeda Božićnjaka, u sobi djevojčice Lucije i njenog brata Luke događaju se neobične stvari. Zločesti miš Max pravi razne nepodopštine, ali uz pomoć dobre vile postaje dobar. Lucija i Luka odluče pisati Djedu Božićnjaku i zamoliti ga da donese dar mišu koji se popravio. Djed Božićnjak se nađe u nevolji jer nikada nije nosio dar za miša, već samo za dobru dječicu…

Božićne predstave nastavljaju se idućeg vikenda: u subotu 3.1. Igraju "Blagdanske ludorije" Kazališta Ritam igre, a u nedjelju 4.1. program zatvara "Novogodišnji poštar" Studija Suncokret.

Šetnja do Marjana, uživanje u predstavi, a potom možda i svraćanje do zoološkog vrta - zvuči dobro, zar ne? Guštajte s dicom!