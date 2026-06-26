Svi klapski putevi vode u Omiš: Počinje jubilarno izdanje Omiškog festivala

Od skromnih početaka do klapskog Olimpa… Večeras u 21 sat započet će svečano otvorenje dijamantnog 60. Festivala dalmatinskih klapa Omiš. U sljedećim tjednima očekuje se dolazak ukupno više od 60 klapa iz cijele zemlje te Slovenije i BiH.

Raste uzbuđenje u gradu na Cetini. Na jubilarno festivalsko izdanje, koje će trajati do 18. srpnja, pristižu prve klape. Organizatori najavljuju Festival dostojan jubileja, što nije mala stvar budući da je riječ o kultnoj manifestaciji na kojoj se do danas predstavilo više od 700 klapa, na pozornici kojom su šetali najveći klapski velikani.

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Svečanost otvorenja započet će glasovitom skladbom, himnom Grada Omiša „Na omiškoj stini“ skladatelja Dušana Šarca i podizanjem festivalske zastave, a onda podno Mirabele, na Trgu sv. Mihovila, slijedi uistinu rijetka glazbena ekskluziva - nastup sedam omiških pobjednika: Armorin, Bošket, Luše, Omiš, Ošjak, Stine i Ventula. Voditeljica programa je Edita Lučić Jelić.

Uzbuđenja se nastavljaju već sutra, na prvoj natjecateljskoj večeri koja će donijeti 16 novih skladbi u interpretaciji biranih klapa, a tko sve stiže u Omiš i izaziva veliki interes publike možete provjeriti na mrežnoj stranici Festivala .

„Posljednjih godina sugeriram autorima da za Omiški festival skladaju u duhu tradicijskog klapskog pjevanja da bi jednostavnije melodijske linije i aranžmani u budućnosti opstali i pjevali se 'u narodu', ali naravno da trebamo vrednovati i zahtjevnije skladbe i na taj način otvarati neki novi put dalmatinskoj klapskoj pjesmi“, objašnjava maestro Mojimir Čačija, umjetnički voditelj FDK-a Omiš.

Za prvi festivalski vikend ostalo je još vrlo malo ulaznica, dostupnih putem sustava Entrio, dok su za muško finale rasprodane rekordnom brzinom, iako se još ni ne zna tko će na njemu uopće nastupiti.

Naime, večeri odluke su one izborne, a plasman u žensko i muško finale tražit će 2. srpnja klape: ARIJA (ž)-Opuzen, BATUDA (m)-Dugi Rat, DALMARI (m)-Maribor, Slo, KURJOŽE (ž)-Podstrana, LIRON (ž)-Mostar BiH, MERLA (ž)-Dugopolje, OKRUK (m)-Okruk Donji, PODVORJE (m)-Kaštel Sućurac, TAMARIN (ž)-Solin.

Sljedećeg dana pred publiku će izaći: BANDERIJA (m)-Zagreb, DIVNA (ž)-Trpanj, KAPRIC (ž)-Zadar, KAŠE (m)-Dubrovnik, KRUNIK (m)-Kučine, MRIŽA (m)-Split, PHARIA (m)-Brusje, PRIŽENCA (m)-Svirče, SKALIN (m)-Matulji, SORELO (ž)-Zagreb, ZVIZDAN (ž)-Posušje, BiH.

Finalisti će biti poznati nakon treće Izborne večeri, 4. srpnja kada će nastupiti: FIGURIN (ž)-Zagreb, GALIJOTA (m)-Pag, KANA G. (m)-Zagreb, KRIJANCA (m)-Rab, LAKRIMA (ž)-Mostar, BiH, MIRABELA CZK (ž)-Omiš, OMIŠ (m)-Omiš, ORCA (ž)-Split, OŽELANDA (ž)-Zagreb, PINGUENTUM (m)-Buzet, PUNTAPE (ž)-Novi Vinodolski, SAGENA (m)-Zagreb, STIVANJA (ž)-Trogir, VALDIBORA (m)-Rovinj.

U slučaju mješovitih klapa, vrhunac ne treba čekati jer se održava jedna finalna večer 5. srpnja, a svoje mjesto na njoj su izborili: DEŽGRACIJA -Split, IVO LOZICA -Lumbarda, KOŠTIL -Pupnat-Korčula, KUD STJEPAN RADIĆ -Pridvorje, Konavle, KUDŽ FILIP DEVIĆ „FERATA“ -Split, PUNTADURA -Vir, SFIDA -Korčula, SVETI DUH -Vrbanj, VEŽILICA -Cavtat.

Nakon što ih je sve poslušao na audicijama, Čačija je otvoreno najavio vrlo neizvjesno nadmetanje za štitove i leute, a sada nam otkriva i što ga posebno raduje u godini velikog jubileja.

„Koliko god nam nedostaju neki klapski velikani koji su ostavili neizbrisiv trag kroz ovih 60 godina, ipak svjedočimo sve većem broju i vrhunskim izvedbama muških, ženskih i mješovitih klapa. Posebna vrijednost dolazi s Festivala dječjih klapa, čiji nam pjevači i pjevačice osiguravaju budućnost klapske obitelji.“

Generacije klapaša i klapašica prošli su s Omiškim festivalom dug put – od skromnih početaka do najprestižnije klapske pozornice. Upitan u čemu je tajna omiškog fenomena, Čačija kaže:

„Omiškoj pjaceti put su utrle ponajbolje klapske skupine ovog podneblja, na čelu s vrhunskim tenorima, tako da je ovaj prostor postao pravi klapski Olimp. Najljepša pjesma nastaje upravo na ovoj pjaci gdje se sudaraju ljudski glas i kamen!“