Svi čekaju film o Dioklecijanu, Splićanin otkrio: "Najteže je bilo govoriti na latinskom pod oklopom od 27 kilograma"

Nakon što je objavljen službeni trailer za film „Posljednji rimski bog“, zanimanje publike za veliku priču o caru Dioklecijanu raste iz dana u dan. Riječ je o povijesnom spektaklu redatelja, scenarista i producenta Božidara Domagoja Burića, nastalom u produkciji Hrvatske radiotelevizije.

Film će u hrvatska kina stići 29. listopada, a službeni trailer najavljuje priču o usponu čovjeka koji je od skromnih početaka stigao do položaja jednog od najmoćnijih rimskih careva. U naslovnoj ulozi Dioklecijana pojavljuje se Amar Bukvić, dok ostale važne uloge tumače Nataša Janjić Medančić, Slavko Sobin, Krešimir Mikić, Dragan Despot i Marko Cindrić.

Ususret premijeri TV Dalmacija razgovarala je s glumcem Marom Drobnićem, koji u filmu i seriji tumači rimskog centuriona. Otkrio je da je jedan od najvećih izazova bio jezik kojim glumci govore – latinski.

„Latinski smo morali naučiti napamet“

Projekt je tijekom razvoja nosio radni naziv „Diokles“, dok je službeni naslov filma „Posljednji rimski bog“. Uz dugometražni film paralelno je nastajala i televizijska serija, zbog čega je, ističe Drobnić, cijeli proces bio još zahtjevniji.

– Najzahtjevniji je glumcima bio stari latinski jezik. Sve smo morali naučiti napamet, a zatim na latinskom i međusobno komunicirati. U nekim trenucima bilo je poprilično škakljivo, ali, Bogu hvala, sve je dobro prošlo – kazao je.

Snimanje filma na latinskom jeziku jedan je od detalja koji ovaj projekt izdvaja od većine domaćih povijesnih produkcija. Autori film opisuju kao spoj povijesnog spektakla, političkog trilera i intimne drame o moći, ambiciji i cijeni koju ona nosi.

Centurion pod oklopom teškim 27 kilograma

Drobniću je pripala uloga centuriona, rimskog časnika koji je zapovijedao svojim vojnicima. Više pojedinosti o liku nije želio otkrivati kako gledateljima ne bi pokvario radnju.

– Moj je lik kompleksan jer se kroz film i seriju pokazuje na nekoliko različitih načina. Dopao me i težak oklop od 27 kilograma, ali na kraju je sve dobro ispalo – rekao je Drobnić.

Pripreme nisu počele dolaskom pred kamere. Redatelj ga je kontaktirao nekoliko mjeseci prije početka rada, nakon čega su uslijedile probe teksta, mizanscene i detaljna priprema lika.

– Domagoj Božidar Burić nazvao me nekoliko mjeseci ranije. Imali smo dva ili tri mjeseca proba teksta, mizanscene i svega ostaloga. Krenuo sam od samog početka i bio sam među glumcima koji su sudjelovali već tijekom prvih dana snimanja – ispričao je.

Drobnić je u projektu angažiran još od ranih faza, a njegovo je sudjelovanje bilo poznato i dok je film javnosti predstavljan kao jedan od najvećih povijesnih projekata HRT-a.

Od Salone i Dioklecijanovih podruma do austrijskog Carnuntuma

Produkcija je koristila brojne lokacije u Hrvatskoj i inozemstvu. Drobnić je snimao u kamenolomu kod Karlovca, u zagrebačkom studiju, Saloni i Dioklecijanovim podrumima. Dio velikih povijesnih scena realiziran je i u Carnuntumu u Austriji, rimskom arheološkom kompleksu povezanom s razdobljem Dioklecijanove vladavine.

Veliki broj lokacija, povijesni kostimi, scenografija, konji i masovne scene trebali bi filmu dati razmjere kakvi se rijetko viđaju u domaćoj produkciji. U pojedinim scenama sudjelovalo je oko 130 glumaca i statista te 26 konja.

Drobnić smatra kako je osobito važno što je hrvatska kinematografija konačno dobila veliki igrani projekt posvećen Dioklecijanu, caru čije je nasljeđe neraskidivo povezano sa Splitom.

– Film i serija temelje se na povijesnim činjenicama, ali riječ je i o igranoj priči. O Dioklecijanu ne znamo svaki detalj, pa će sve zajedno biti jedan lijep spoj. Mislim da vrijedi da Split napokon dobije svoj film i seriju o Dioklecijanu – poručio je.

Priča o moći, ratovima, izdajama i žrtvama

„Posljednji rimski bog“ prati Dioklecijanov put prema vlasti u burnom razdoblju kraja 3. stoljeća. Film kroz ratove, političke sukobe, izdaje i osobne žrtve pokušava prikazati ne samo vladara nego i čovjeka iza carskog naslova.

Burić iza sebe ima povijesne projekte poput „Hrvatskih kraljeva“, „Republike“ i „Doba uskoka“, no film o Dioklecijanu trebao bi predstavljati njegov dosad najopsežniji igrani pothvat. HRT je projekt u cijelosti producirao, dok je za kinodistribuciju zadužen Duplicato, član Blitz grupe.

Službeni slogan filma glasi: „Bogovi se ne rađaju. Bogom se postaje.“

Hoće li „Posljednji rimski bog“ ispuniti velika očekivanja publike, doznat će se ove jeseni. Jedno je, međutim, već jasno – rijetko je koji domaći povijesni film i prije dolaska u kina izazvao toliko zanimanja, osobito u Splitu, gradu koji i danas živi unutar zidina Dioklecijanove palače.