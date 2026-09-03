Sveučilište u Splitu se oprostilo od omiljene profesorice: "Njezina empatičnost i briga za druge ostaje nam svima trajno nasljeđe"

Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu oprostio se od profesorice emerite Maje Ljubetić, dugogodišnje profesorice i jedne od ključnih osoba u razvoju studija pedagogije u Splitu. Profesorica Ljubetić preminula je 2. rujna 2026. godine, ostavivši iza sebe značajan znanstveni, nastavni i stručni doprinos, ali i generacije studenata kojima je bila profesorica i mentorica.

S velikom tugom od svoje dugogodišnje kolegice, profesorice emerite Maje Ljubetić, oprostio se Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu. U objavi posvećenoj njezinu životu i radu istaknuli su kako je svojim djelovanjem ostavila neizbrisiv trag na Fakultetu i u hrvatskoj akademskoj zajednici.

Maja Ljubetić rođena je u Splitu, gdje je završila osnovnu i srednju školu te Pedagošku akademiju, smjer predškolski odgoj. Pedagogiju je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zadru, magistrirala 1997. na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu, a doktorat znanosti stekla je 2004. godine na zagrebačkom Filozofskom fakultetu.

Gotovo dva desetljeća na splitskom Filozofskom fakultetu

Od 2005. pa sve do umirovljenja 2024. godine radila je na Filozofskom fakultetu u Splitu. Bila je suosnivačica Odsjeka za pedagogiju i suautorica prijediplomskih i diplomskih studijskih programa iz pedagogije, a svojim je nastavnim radom sudjelovala i u obrazovanju studenata ranog i predškolskog odgoja te učiteljskog studija.

Bila je i jedna od utemeljiteljica te prva voditeljica Sveučilišnog interdisciplinarnog specijalističkog studija Probacijski tretman, prvog takvog studija u Hrvatskoj.

Njezin angažman nije se zaustavljao na nastavi. Bila je suosnivačica Centra za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja, voditeljica Centra za savjetovanje studenata i predsjednica Etičkog povjerenstva, a sudjelovala je i u izradi programa za stjecanje pedagoških kompetencija.

Posebnu je pozornost tijekom karijere posvećivala dobrobiti mladih, mentalnom zdravlju i ranjivim skupinama. Organizirala je brojne aktivnosti namijenjene studentima, odgojiteljima, učiteljima i roditeljima te održala više od 20 javnih predavanja i tribina.

Obnašala je i niz odgovornih stručnih funkcija. Predsjedavala je Matičnim odborom za područje društvenih znanosti – polje pedagogije te bila predsjednica Povjerenstva za rani i predškolski odgoj i obrazovanje pri Prosvjetnom vijeću Republike Hrvatske.

Objavila više od 120 znanstvenih i stručnih publikacija

Profesorica Ljubetić bila je snažno povezana i s međunarodnom akademskom zajednicom. Dva desetljeća bila je članica William Glasser Instituta u SAD-u te članica pariškog Instituta za razvoj potencijala djece. Pokrenula je znanstveno-stručnu suradnju sa sveučilištima u Mađarskoj i Portugalu, a surađivala je i s istraživačima iz SAD-a, Gruzije, Izraela, Poljske, Belgije, Norveške i Slovenije.

Bila je suvoditeljica znanstvenog projekta „Developing Science and Practice in Teacher Education“, koji je realiziran u suradnji Penn State Universityja i Sveučilišta u Splitu.

Tijekom znanstvene karijere objavila je više od 120 znanstvenih i stručnih publikacija, među kojima šest znanstvenih monografija, sedam priručnika i drugih knjiga, 87 znanstvenih te 21 stručni rad. Sudjelovala je na 34 međunarodne znanstvene konferencije diljem svijeta, a na 11 međunarodnih i nacionalnih znanstvenih skupova bila je pozvana predavačica.

Za svoj je rad 2021. godine dobila Nagradu za znanost Sveučilišta u Splitu u području društvenih znanosti.

Generacijama studenata bila profesorica i mentorica

Poseban trag ostavila je u području ranog i predškolskog odgoja te obiteljske pedagogije, osobito istražujući roditeljstvo i važnost obiteljskog okruženja u razvoju pojedinca.

Prije akademske karijere radila je upravo u sustavu ranog i predškolskog odgoja, zbog čega je, kako ističu s Fakulteta, znanstvene spoznaje mogla povezivati s dugogodišnjim iskustvom neposrednog rada s djecom i roditeljima te upravljanja ustanovama predškolskog odgoja.

Bila je mentorica na čak 88 završnih i diplomskih radova te tri doktorska rada. Filozofski fakultet u Splitu nagradio ju je za izvrsnost u nastavnom radu i drugim oblicima rada sa studentima u akademskoj godini 2019./2020., a 2024. dodijeljen joj je počasni naslov profesorice emerite.

Od profesorice Ljubetić na Fakultetu se opraštaju kao od stručnjakinje koja je generacijama budućih pedagoga, odgojitelja i učitelja bila mentorica, dok je kolegama bila oslonac i prijatelj u profesionalnim izazovima.

„Zahvalni smo joj na svemu što je pružila akademskoj zajednici, a posebno svom Fakultetu. Njezino je nasljeđe golemo u području pedagogije te ranog i predškolskog odgoja, ali ono još važnije – dobrohotnost, kolegijalnost, empatičnost i briga za druge ostaje nam svima trajno nasljeđe profesorice Ljubetić“, poručili su s Filozofskog fakulteta u Splitu.

Termin komemoracije za profesoricu emeritu Maju Ljubetić bit će naknadno objavljen.