Sveučilište u Splitu konačno raspisalo izbore za Studentski zbor Sveučilišta, evo kada će se održati

Sveučilište u Splitu, smješteno na jadranskoj obali u drugom po veličini gradu u Hrvatskoj, jedno je od vodećih sveučilišta u zemlji. Sastoji se od ukupno 22 sastavnice – 12 fakulteta, četiri sveučilišna odjela te šest drugih sastavnica. Među najpoznatijima su Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Medicinski, Pravni, Ekonomski i Pomorski fakultet. Prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), na Sveučilištu je u akademskoj godini 2021./2022. studiralo više od 17 tisuća studenata, što ga svrstava ispred osječkog i riječkog sveučilišta po broju studenata.

Upravo zbog tako velikog broja studenata ključno je da imaju vlastito predstavničko tijelo koje će zastupati njihova prava i interese. Tu ulogu ima Studentski zbor, koji na razini Sveučilišta surađuje s Rektoratom, a na razini fakulteta s dekanatima i upravama sastavnica.

Nakon više od tri godine, izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Splitu bit će održani 20. studenoga 2024. godine. Time će se, po prvi put nakon 2021., studentima ponovno omogućiti izbor svojih predstavnika na sveučilišnoj razini.

Podsjetimo, posljednji izbori održani su 10. lipnja 2021. godine, kada je pravo glasa imalo više od 20 tisuća studenata, no na izbore je izašlo njih 1.714. Pobjedu je tada odnijela lista Kolege 2021., osvojivši tri četvrtine glasova.

Više od tri godine bez izbora

Prema Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, izbori za studentske zborove visokih učilišta trebaju se održavati svake dvije akademske godine, u pravilu između 15. i 30. ožujka. Rektor visokog učilišta dužan je raspisati izbore najmanje 30 dana prije njihova održavanja i imenovati izborno povjerenstvo koje ih provodi.

No, izbori na Sveučilištu u Splitu nisu raspisani u zakonskom roku, što je izazvalo niz reakcija i negodovanja u studentskoj zajednici. O tome su prošle godine izvještavali i studentski portali, upozoravajući da aktualni sastav Studentskog zbora djeluje dulje od propisanog mandata. Studenti su izrazili zabrinutost zbog nedostatka transparentnosti, osobito s obzirom na to da Zbor godišnje raspolaže s proračunom većim od 50 tisuća eura te raspisuje natječaje za financiranje studentskih udruga i projekata.

Održavanjem izbora 20. studenoga očekuje se povratak studentske demokracije na Sveučilište i izbor novih predstavnika koji će u sljedećem mandatu zastupati interese više od 17 tisuća splitskih studenata. Sve informacije dostupne su putem web stranica Sveučilišta.

Imenovano i izborno povjerenstvo, evo tko sve može na izbore

Studentski zbor Sveučilišta u Splitu sastoji se od ukupno 32 člana, kako je propisano Statutom Sveučilišta. U njegov sastav ulaze predstavnici studenata s različitih razina i sastavnica Sveučilišta.

Zbor čine predstavnici fakulteta i akademija – njih dvanaest, zatim četiri člana koji dolaze iz redova sveučilišnih odjela, te trinaest članova izabranih s razine cijelog Sveučilišta putem Sveučilišne liste. Uz njih, članovi su i predsjednik Studentskog zbora, studentski pravobranitelj te predstavnik studentskih domova, kojeg imenuje Odbor studentskih domova.

Uz odluku o raspisivanju izbora, Sveučilište je objavilo i sastav Izbornog povjerenstva koje će nadgledati njihovu provedbu. Predsjednica povjerenstva iz redova nastavnika je prof. Bosiljka Britvić Vetma, a njezin zamjenik Boris Maleš. Članovi su i Nikša Jajac (zamjenik Zoran Đogaš).

Iz reda studenata imenovani su Katarina Alilović (zamjenica Nikolina Frleta), Jerko Šarić (zamjenik Marin Golem) i Tomislav Miličević (zamjenik Martin Vuković).

Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Splitu održat će se 20. studenoga, a biračka mjesta bit će otvorena od 8 do 20 sati. Najkasnije 15 dana prije izbora, izborno povjerenstvo dužno je odrediti točan broj biračkih mjesta i njihove lokacije.

Prema Statutu Studentskog zbora, pravo kandidiranja imaju svi studenti Sveučilišta u Splitu koji nisu već članovi studentskih zborova pojedinih sastavnica. Svaka kandidacijska lista mora sadržavati ime i prezime kandidata i njegova zamjenika, broj indeksa, te dokaz o upisu u tekuću akademsku godinu – bilo presliku indeksa ili potvrdu o statusu studenta s prijepisom ocjena.

Da bi prijava bila prihvaćena, potrebno je prikupiti najmanje 50 potpisa podrške drugih studenata Sveučilišta, i to na službenom obrascu. Kandidature se podnose izbornom povjerenstvu najkasnije deset dana prije izbora, a pravovaljane liste moraju biti objavljene najmanje osam dana prije izlaska na birališta.

Na izborima imaju pravo glasati svi studenti Sveučilišta u Splitu koji su upisani u tekuću akademsku godinu.