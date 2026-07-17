Svemir je upravo postao malo slađi: Znanstvenici prvi put pronašli pravi šećer među zvijezdama

Zvuči poput početka znanstvenofantastičnog filma, ali riječ je o stvarnom i važnom astronomskom otkriću. Međunarodni tim znanstvenika prvi je put u međuzvjezdanom prostoru pouzdano otkrio pravi šećer – molekulu eritruloze, koja se na Zemlji prirodno može pronaći u voću poput malina.

Rezultati istraživanja objavljeni su u uglednom časopisu Nature Astronomy, a vijest su prenijeli Associated Press i drugi vodeći strani znanstveni mediji.

Pronađen u oblaku blizu središta Mliječne staze

Eritruloza je otkrivena u molekularnom oblaku složene oznake G+0.693−0.027, smještenom u području središta naše galaksije, približno 26.000 svjetlosnih godina od Zemlje.

Astronomi je, naravno, nisu vidjeli u obliku kristala šećera. Njezinu prisutnost utvrdili su analizirajući karakteristične radijske signale koje molekula emitira. Podaci su prikupljeni radioteleskopima Yebes promjera 40 metara i IRAM promjera 30 metara, smještenima u Španjolskoj.

Voditeljica istraživanja Izaskun Jiménez-Serra iz španjolskog Centra za astrobiologiju istaknula je da pronalazak pokazuje kako bi sastojci potrebni za nastanak života mogli biti prisutni i u drugim dijelovima galaksije.

Kakve veze šećer ima sa životom?

Šećeri nisu važni samo kao izvor energije. Njihove molekule sudjeluju u građi DNK i RNK, bez kojih život kakav poznajemo ne bi mogao postojati.

Otkrivena eritruloza sama po sebi nije presudan sastojak života, ali se u odgovarajućim uvjetima može pretvoriti u druge, biološki značajnije oblike. Znanstvenici stoga smatraju da bi ovakve molekule mogle predstavljati dio kemijskog puta koji je prethodio nastanku prvih živih sustava.

Modeli pokazuju da eritruloza može nastajati na sićušnim zrncima međuzvjezdane prašine spajanjem jednostavnijih organskih spojeva. To znači da se složena kemija potrebna za život možda odvija mnogo prije nego što nastanu zvijezde, planeti i oceani.

Jesu li sastojci života stigli iz svemira?

Otkriće dodatno podupire teoriju prema kojoj barem dio organskih spojeva na mladu Zemlju nije morao nastati isključivo na našem planetu. Mogli su ih donijeti kometi, meteoriti i asteroidi tijekom brojnih udara u ranoj povijesti Sunčeva sustava.

Šećeri su ranije pronađeni u meteoritima i uzorcima asteroida, uključujući materijal koji je NASA-ina misija OSIRIS-REx donijela s asteroida Bennu. Međutim, ovo je prvi potvrđeni pronalazak šećera izravno u međuzvjezdanom prostoru.

Otkriće nije dokaz da izvan Zemlje postoji život. Ipak, pokazuje da njegovi kemijski preduvjeti možda nisu rijetka zemaljska slučajnost, nego dio prirodnih procesa koji se odvijaju širom Mliječne staze.

Drugim riječima, prostor između zvijezda možda je hladan, mračan i gotovo prazan – ali sada znamo da je i pomalo sladak.