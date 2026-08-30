Svećenik upozorio na sve češću pojavu na sprovodima: "Dajte, ljudi, nemojte to raditi"

Hrvatski svećenik Stjepan Ivan Horvat na društvenim je mrežama upozorio na ponašanje na sprovodima kojem, kako kaže, sve češće svjedoči.

U tim teškim trenutcima kada se ljudi opraštaju od voljene osobe, rekao je Horvat, okupljeni ljudi razgovaraju o politici, sportu, cijenama, hrani i drugim svakodnevnim temama.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"E moj narode. Sprovod je ozbiljan i dostojanstven događaj. To je trenutak kada se opraštamo od nekoga tko nam je bio drag, koga smo voljeli, s kime smo provodili vrijeme, tko je na neki način bio dio našega života i sada se, do vječnosti, rastajemo od te osobe.

Sve češće svjedočim kako dok obitelj jeca oko lijesa, ljudi u okolini pričaju: o tome kako se pravi ajvar, o Putinovim dvojnicima, o formi Livaje, o cijenama u Bolu na Braču, o promjeni formata najnovije Konzum aplikacije.

Dajte ljudi. Dok vi pričate o tome je li 2 ili 3 posto soli u ajvaru, netko pored vas zauvijek se oprašta od svog oca. Dok se prepirete oko politike, netko oplakuje majku. Dok razglabate o Livaji, netko se rastaje od supruge ili djeteta.

Zato budimo ljudi. Dođimo, molimo, poštujmo tišinu, iskažimo poštovanje. Za priče i rasprave ima vremena poslije - za sprovod treba imati srce. Pazimo jedni na druge", napisao je svećenik na društvenim mrežama.