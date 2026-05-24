Svećenik iz Afrike o Hrvatima: "Zašto ste stalno toliko namrgođeni? Božićne pjesme pjevate kao da je sprovod"

Svećenik Odilon-Gbènoukpo Singbo prije 20 godina rodnu Afriku zamijenio je Hrvatskom. Trenutno je na službi u Zagrebačkoj nadbiskupiji, a svojedobno je bio i gost “Svlačionice” Roberta Knjaza.

Još nije znao hrvatski kada je otišao na prvu polnoćku, gdje je ostao zatečen. “Nisam još nigdje u jednom narodu se susreo s tolikim božićnim skladbama koje su prekrasne, a onda ljudi to pjevaju kao da su na sprovodu. Kao da je čovjek umro, a ne da se Bog rodio”, ispričao je za RTL Danas.

Pojam stresa bio mu je stran za života u Africi. Taj izraz prvi put je čuo po dolasku u Hrvatsku, u kojoj je, prema vlastitim riječima, doživio puno iznenađenja.

Hrvati vole kukati i prigovarati

Shvatio je, kaže, da smo narod koji često voli zapomagati, naricati, prigovarati i pametovati, a zapravo imamo puno razloga da budemo zadovoljni i sretni. Komentirao je to na primjeru hrvatske nogometne reprezentacije. “Nismo li često pametniji i stručniji od Zdravka Dalića i njegova stožera?”, pitao je.

Svećenik iz Benina podsjeća da evanđelje znači radosnu vijest. “Nekada su se pogani obraćali gledajući radost kršćana. Tko zna kamo bi danas prešli kad bi nas vidjeli. Možemo reći da je kršćanstvo vjera radosti”, naglasio je.

Deset protuotrova namrgođenom kršćanstvu

Prema njegovim riječima, ne bismo trebali biti radosni samo kad nam je sve u životu posloženo kako treba. “Trebamo biti sretni čak i kad nije sve onako kako planiramo. Kada znam da su mi prijatelji tu, kada znam da je Bog sa mnom, zahvaljujući tome imam unutarnju radost. koju mi nitko ne može oduzeti”, ispričao je.

U svojoj knjizi piše o deset protuotrova “namrgođenom kršćanstvu”, a za RTL Danas pojašnjava što to znači.

“Onaj koji se ne odmara, umara sve oko sebe, jer uvijek pronalazi nešto što treba napraviti i toliko prigovara drugima koji se odmaraju dok on radi da je na kraju bolje da se odmorio, da ništa nije radio. Njegov rad umara sve druge, jer opterećuje sve oko sebe. Onaj koji zna stati i odmoriti se, taj ima moć nad svime što radi”, govori svećenik Singbo, prenosi Telegram.

U Hrvatsku došao prije 20 godina

U svojoj knjizi “Bog moje radosti” jedno je poglavlje naslovio “Deset protuotrova namrgođenom kršćanstvu”, u kojemu upozorava na duhovnu opasnost pretvaranja vjere u puko trpljenje, bez radosti i nade.

Svećenik iz Benina u Hrvatsku je došao prije 20-ak godina, kako bi nastavio studij na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a hrvatski jezik naučio je tijekom studija. Godine 2009. stekao je naslov magistra teologije i nagrađen je kao najbolji student u svojoj generaciji.

Doktorirao je prije sedam godina. Također, bio je prvi sveučilišni kapelan Hrvatskoga katoličkog sveučilišta.