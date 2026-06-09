Svećenik: "Crkve su pune mladih"

Dok se u brojnim europskim zemljama govori o padu vjerske prakse, mons. Antun Sente mlađi smatra da Hrvatska bilježi drukčije trendove.

U emisiji Romana Bolkovića "1 na 1" na HRT-u osvrnuo se na rast interesa mladih za vjeru, velika duhovna okupljanja te izazove i prilike s kojima se suočava Crkva.

Mons. Antun Sente mlađi, svećenik Zagrebačke nadbiskupije, rektor Nacionalnog svetišta i bazilike svetog Josipa u Karlovcu, kaže kako unatoč udaljavanju ljudi od Crkve u mnogim europskim državama, Hrvatska bilježi drukčije trendove.

"Nedavno sam razgovarao s rektorom Hrvatskog katoličkog sveučilišta dr. Tanjićem koji je govorio o stanju Crkve u Europi s jednim pribojavanjem da to ne dođe u Hrvatsku. Slažem se s njim. Posjetio sam Njemačku, Austriju, jedno vrijeme sam radio kao svećenik u Kanadi. Prije 30 godina govorili su nam da će to doći u Hrvatsku. I sada odjednom Antunovski hod, 20.000 mladih koji slave Gospodina. Susreti Katoličke mladeži u Požegi, oko 12.000 mladih...", navodi.

Govoreći o vlastitom pastoralnom iskustvu, mons. Sente istaknuo je kako iz tjedna u tjedan svjedoči velikom odazivu vjernika, posebice mladih ljudi. Kao primjer naveo je misna slavlja u Nacionalnom svetištu svetog Josipa u Karlovcu, koja okupljaju velik broj vjernika i pokazuju da među mlađim generacijama postoji interes za duhovni sadržaj i aktivno sudjelovanje u životu Crkve.

Svaku nedjelju u 18:30 vodi misu u svetištu gdje ima oko 700 sjedećih mjesta. Kaže kako je crkva uvijek dupkom puna, i to pretežito mladima. Svira mladi bend, a čitaju mladi.

"Živimo u vremenu novog buđenja"

"Znam da to nije samo ondje. Kao da živimo u vremenu novog buđenja. Postoji jedna misao... mladima možete ponuditi neku ugodu, živimo u vremenu kada oni mogu sve dobiti na brzinu, ali na kraju ti mladi žele dobiti dublje značenje. U Crkvi su oni ljudi koji mogu pogriješiti, ali nakon što pogriješe, postoji popravak koji se događa u sakramentu svete ispovijedi i oni su ponovno prihvaćeni i voljeni. To se ne događa na društvenim mrežama, ako netko ne obriše, više te nema. To mladi prepoznaju u Crkvi", objašnjava mons. Sente.

U nastavku razgovora osvrnuo se i na važnost načina komunikacije vjerske poruke u današnjem vremenu. Smatra kako samo prenošenje sadržaja nije dovoljno, nego da posebnu snagu imaju osobna svjedočanstva koja ljudima približavaju vjeru i pomažu im da je lakše razumiju i povežu s vlastitim životnim iskustvima.

"Nema sumnje da Bog i danas djeluje, a da bi ljudi to razumjeli, netko im to treba javno posvjedočiti. Moja propovijed može biti snažna, ali ako iza te moje propovijedi stoji svjedočanstvo čovjeka, onda to ima dodatnu težinu. To je jako dobar alat koji pomaže ljudima da lakše mogu pristupiti, reći ću vjerničkim jezikom, djelovanju Duha Svetoga", zaključuje mons. Sente.

Tko je mons. Antun Sente mlađi?

Mons. Antun Sente ml. svećenik je Zagrebačke nadbiskupije, rođen 4. svibnja 1971. u Sekirišću u Zagorju. Odrastao je u velikoj obitelji snažno obilježenoj vjerom, što je presudno utjecalo na njegov životni put. Nakon školovanja u Krapinsko-zagorskoj županiji i Zagrebu, završio je Katolički bogoslovni fakultet, a za svećenika ga je 1996. godine zaredio kardinal Franjo Kuharić.

Prve svećeničke službe obavljao je kao župni vikar u Sesvetskim Selima i Sisku, nakon čega odlazi na poslijediplomski studij u Rim, gdje se usavršio u području pastorala mladih.

Po povratku u Hrvatsku preuzeo je važne dužnosti u Zagrebačkoj nadbiskupiji, uključujući službu nadbiskupskog tajnika i povjerenika za pastoral mladih. Istaknuo se kao koordinator velikih crkvenih okupljanja te kao jedan od ključnih ljudi u razvoju pastorala u Sisku u vrijeme osnivanja Sisačke biskupije. Godine 2012. imenovan je monsinjorom.

Od 2014. godine djeluje u Karlovcu kao rektor Nacionalnog svetišta svetog Josipa i župnik Župe Blažene Djevice Marije Snježne na Dubovcu. U tom je razdoblju svetište postalo jedno od najvažnijih hodočasničkih središta u Hrvatskoj.

Pokrenuo je brojne duhovne, kulturne i umjetničke projekte, uključujući galeriju i izdavačku djelatnost. Aktivan je i u medijima kao dugogodišnji radijski i televizijski voditelj te autor brojnih publikacija i duhovnih sadržaja.