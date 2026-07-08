SVEČANOST U SPLITU Vanesa je nakon pet godina fakulteta promijenila smjer: "Odlučila sam ići maminim stopama"

U prostorijama Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije u Splitu u srijedu je svečano uručena 121 majstorska diploma majstoricama i majstorima iz cijele županije koji su svoje ispite položili u prosincu 2025. i svibnju 2026. godine. Diplome su uručili predsjednik Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije Hrvoje Biošić i zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja. Riječ je o majstorskim zvanjima iz niza važnih obrtničkih zanimanja, među kojima su automehaničari, autoserviseri, autoelektričari, elektroinstalateri, kuhari, frizeri, pedikeri, kozmetičari, stolari, vodoinstalateri, instalateri grijanja i klimatizacije te VIG-a.

Među novim nositeljima majstorskih diploma je i Vanesa Ninčević, koja je postala majstorica frizerka. Kako je istaknula, ova diploma za nju ima posebno značenje jer je frizerstvo odabrala nakon završenog fakulteta.

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"Frizerstvo se podiglo na visoku razinu i dodjela diplome važan je segment u našem obrazovanju i poslu. Nakon pet godina Ekonomskog fakulteta odlučila sam ići maminim stopama i biti frizerka. Frizerstvo je moja ljubav. Nakon fakulteta sam upisala srednju frizersku školu i evo, došla sam do ove diplome", kazala je Ninčević.

Stolar s 16 godina iskustva: "Hobi je prerastao u posao"

Majstorsku diplomu dobio je i Josip Galić, stolar po struci, koji je naglasio važnost stalnog usavršavanja u obrtništvu. "Radimo dosta, imamo posla i ovo nam je bitno za usavršavanje znanja. Proces je trajao oko pola godine i dobro je ovo iskustvo, iako smo dosta toga već naučili. Ovo je bila kap u moru našega znanja. Već 16 godina sam u ovome. Kada krenete u to, iz hobija vam prijeđe u posao koji se radi svaki dan", rekao je Galić.

Biošić: "Ovo je najljepši dan za Komoru"

Predsjednik Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije Hrvoje Biošić poručio je kako je dodjela majstorskih diploma jedan od najvažnijih dana za Komoru.

"Za nas kao Komoru ovo je najljepši dan. Dodijeljena je 121 diploma. Ovdje nisu svi prisutni, ali vidite u kolikom su broju ljudi došli. Slavimo budućnost naše Komore, a širok je spektar raznih zanimanja. Sretni smo što rastemo iz dana u dan", kazao je Biošić. Posebno je istaknuo kako obrtništvo u Hrvatskoj bilježi snažan rast. "Veliki je uzlet obrtništva u Hrvatskoj. U Republici Hrvatskoj smo na brojci od oko 145.000 obrta i to je zaista fascinantna brojka. Neka obrtnici dođu u našu Komoru, uvijek smo vam od pomoći", dodao je Biošić.

Čogelja: "Obrtnici su temelj našeg gospodarstva"

Zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja zahvalio je Obrtničkoj komori na radu i podršci obrtnicima, istaknuvši kako su upravo obrtnici važan oslonac gospodarstva. "I ove godine smo s našim obrtnicima. Hvala Komori što sve ovo radi za naše obrtnike. Oni su temelj našeg gospodarstva i aktivnosti koja se ovdje događa", kazao je Čogelja.

Dodao je kako Splitsko-dalmatinska županija nastavlja s potporama malim i srednjim poduzetnicima te obrtnicima. "Splitsko-dalmatinska županija prva je po rastu potpora našim malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima. Ponosni smo zbog toga. I ove godine ide program za žene obrtnice i male obrtnike. Splitsko-dalmatinska županija će vas i dalje pratiti. Hvala vam što radite za našu županiju, gospodarstvo i društvo u cjelini", poručio je Čogelja.