Svečano u Vranjicu na blagdan svetog Martina! Dalibor Ninčević poslao emotivnu poruku svim mještanima

Vranjic danas slavi blagdan svojeg nebeskog zaštitnika, svetog Martina. Svečanom misnom slavlju pridružio se i Dalibor Ninčević, koji je tom prigodom uputio čestitku svim Vranjičankama i Vranjičanima.

Blagdan svetog Martina, zaštitnika Vranjica, i ove je godine obilježen svečanim misnim slavljem koje je predvodio don Franjo Frankopan Velić, generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije.

Među sudionicima proslave bio je i Dalibor Ninčević, koji se tim povodom oglasio na svojem Facebook profilu.

„I ove godine sam s radošću sudjelovao na proslavi sv. Martina u Vranjicu, zaštitnika mjesta“, napisao je Ninčević.

Čestitka Vranjičankama i Vranjičanima

Ninčević je u objavi posebno istaknuo važnost blagdana za lokalnu zajednicu te svim mještanima uputio prigodnu čestitku.

„Drage Vranjičanke i Vranjičani, čestitam vam blagdan sv. Martina, zaštitnika Vranjica. Neka sve vas prati nebeski zagovor i zaštita svetog Martina“, poručio je.

Nije zaboravio ni one koji danas slave imendan.

„Svima koji nose ime ovog sveca čestitam imendan!“, zaključio je Ninčević.

Blagdan svetog Martina ima posebno značenje za Vranjic, čiji stanovnici svake godine na ovaj dan slave svojeg nebeskog zaštitnika i njeguju vjersku tradiciju mjesta.