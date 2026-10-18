Svečano u Kučinama: Proslavljen blagdan sv. Luke, gradonačelnik Ninčević uputio čestitku mještanima

U Kučinama se danas obilježava blagdan svetog Luke, zaštitnika mjesta. Svečanosti se pridružio i solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević, koji je sudjelovao u procesiji i svečanoj svetoj misi te tom prigodom uputio čestitke svim mještanima Kučina i sugrađanima.

Gradonačelnik Dalibor Ninčević povodom blagdana oglasio se prigodnom objavom u kojoj je izrazio zadovoljstvo sudjelovanjem u proslavi.

"Danas sam s radošću sudjelovao u procesiji i svečanoj Svetoj misi povodom proslave sv. Luke zaštitnika Kučina.

Upućujem čestitke sugrađanima i mještanima Kučina povodom blagdana sv. Luke uz želju da sve vas prati i čuva vaš nebeski zaštitnik, a svima koji nose ime ovog sveca, želim sretan imendan!", poručio je Ninčević.