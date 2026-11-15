Svečano otvorenje novog izložbenog salona ugostiteljske opreme Ruo.hr u Splitu! Posjetitelji su uživali u izložbi i druženju uz delikatese

U Splitu se ovu subotu 14. studenog od 8 do 18 sati održalo svečano otvorenje novog izložbenog salona ugostiteljske opreme Ruo.hr u Splitu. Osim prikazane profesionalne ugostiteljske opreme, za posjetitelje je bio pripremljen live cooking uz vrhunske domaće i strane kuhare.

Ruo je splitska tvrtka koja se bavi prodajom i servisiranjem ugostiteljske opreme kao i savjetovanjem ugostitelja. Osim projektiranja, prodaje i montaže za opremanje ovakvih objekata, u ponudi je i rabljena ugostiteljska oprema i ostali ugostiteljski uređaji.

PREZENTACIJA UGOSTITELJSKE OPREME

U prostorijama ovog svečanog otvorenja izložen je veliki izbor ugostiteljske opreme i ugostiteljskih uređaja.

Posjetitelji su mogli vidjeti razne štednjake, roštilje, friteze, hladnjake, zamrzivače te mnogo druge opreme tvrtki čiji su zastupnici u Hrvatskoj poput Barona, Fagora, Arrisa, La Minerve, Afinoxa, InoxBima i ostalih.

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LIVE COOKING I DRUŽENJE

Posjetitelje je očekivalo cjelodnevno neformalno druženje s kolegama iz HoReCa sektora i live cooking uz vrhunske kuhare. Kuhalo se i peklo upravo iz te izložene opreme. Mogli ste probati vrhunski sir i pršut, pizze svih vrsta, rižoto i tjesteninu bogatu začinima, meso s roštilja, fritule i uštipci kao slatki dodatak te pregršt ostalih jela. Uz sve to osigurali su piće i parking za sve goste. Družilo se i uživalo u pripremljenim jelima.