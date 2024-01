SVEČANO OTVORENA ZGRADA OPĆINSKOG SUDA U SPLITU Ministar Malenica najavio nove projekte za Split, u planu je i obnova zatvora

Općinski sud u Splitu od danas radi na novoj lokaciji, onoj u centru grada. Nakon 16 godina podstanarstva na Dračevcu suci i ostali zaposlenici vratili su se u Gundulićevu ulici, na mjesto nekadašnje robne kuće Standa. Svečanom otvorenju prisustvovao je ministar Ivan Malenica, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, splitski gradonačelnik Ivica Puljak i brojni drugi visoki uzvanici.

U zgradi koju je projektirao Jerko Rošin radit će 320 zaposlenika, a sudnice su različitih veličina. Ukupna vrijednost projekta iznosi nešto više od 12 milijuna eura, a radovi su započeli 2020. godine.

"Ovo je teritorijalno najveći sud, od Visa do Sinja, do granica trogirske općine i do granica omiške općine. Imamo stalne službe - Stari Grad na Hvaru, Supetar na Braču, Trogir, Sinj i zemljišno knjižne odjele u Kaštel Lukšiću, Omišu i u Solinu. U novu zgradu suda uselilo se preko 300 ljudi, službenika i namještenika i sudaca. To su svi oni koji su do sada radili na Dračevcu osim arhive koja će ostati tamo jer je teško naći prostor", kazao je prilikom otvaranja predsjednik suda Dražen Maravić.

Naglasio je da i svaki sudski savjetnik ima svoju sobu.

"Trenutno je na sudu 13 novih sudaca. U fazi završetka natječaja je novih sedam sudaca čije se imenovanje očekuje 1. veljače. To znači da bi s kroz dvije godine mandata došao 21 novi sudac, od njih će 17 biti u ovoj zgradi, što znači da će se kadar pomladiti za 25 posto", kazao je Maravić.

Ministar Malenica naglasio je da je projekt vrijedan 12 milijuna eura.

"Otvaranjem ove zgrade nećemo stati s ulaganjima u pravosudnu strukturu u gradu Splitu. S gradonačelnikom smo razgovarali da se uredi trg ispred zgrade Županijskog suda. Isto tako pregovaramo s HEP-om oko kupnje ove zgrade Elektre gdje bi izmjestili zemljišnik koji se nalazi u zgradi Županijskog suda. To bi pokrenuli ove godine, a mogu najaviti i ulaganje u zatvor u Splitu", kazao je Malenica koji se u svom govoru zahvalio Kraljevini Norveškoj koja je investirala u ovu zgradu.