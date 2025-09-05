Svečano je otvoren jubilarni 5. Split Tech City Festival

Startao je jubilarni, 5. Split Tech City Festival, smješten u prepoznatljivom lokalitetu ljetnog kina Bačvice, pod sloganom “Dva dana, dva jezika, jedan mindset”.

Predavanja, paneli, publika sve pod zvjezdanim nebom uz zvukove cvrčaka. Split Tech City njeguje opuštenu razmjenu ideja i dijeljenje znanja izvan institucionalnih okvira.

Lucija Curavić Lončarić nam je prije samog svečanog otvorenja najavila sutrašnjeg posebnog gosta koji na Split Tech City festival dolazi iz Silicijske Doline- Paul Bragiel, investor koji stoji iza ulaganja u više od 400 startupova, uključujući Uber, Unity i Stripe. Održat će fireside chat gdje će pričati o svom iskustvu u tehnološkom i sportskom svijetu.

Pitali smo Luciju što znači da se festival dogodine neće održati u ljetnom kinu, pa je iskoristila trenutak za umiriti glasine: "Ljetno kino ide u renovaciju stoga planiramo festival preseliti na drugu lokaciju koju ćemo otkriti pravovremeno na našim mrežama", tajanstvena je bila Lucija.

Gostujući predavači i program otvorenja

Festival je krenuo u popodnevnim satima razgovorom IC, EM & AI: Tko preživi, promptat će? - u kojem su sudjelovali Jelena Jelušić, Goran Pugar, Antonio Krističević i Ivo Krka. Nakon toga, uslijedili su paneli s Izetom Ždralovićem i Michaelom Freerom (“Lessons from Photomath and Micro-blink”), te kreativnim susretom Nebojše Grbačića, Bruna Oršanić i Dunje Ivane Ballon u raspravi “Who sells better – AI or a copywriter?”.

Službeno otvaranje uslijedilo je oko 20h kada se okupljenima obratio Toni Trivković, organizator: "Živim svoje snove, ostvario sam ih upornošću i konzistencijom. Drago mi je što mlade generacije imaju priliku brže napredovati nego što smo mi mogli. Zahvaljujem se svojim kolegama: Antoniju, Romani i Luciji kojoj je ovo prvi festival. Ovo radim jer volim ljude i odgajan sam u kvartu koji je dizajniran da spaja ljude- Split 3. Želim povezati ljude dobrim idejama.", inspirativan je bio Trivković vidno uzbuđen zbog jubilarne 5. godišnjice festivala.

Odmah nakon toga, organiziran je panel na kojem su sudjelovali Monika Mikac, Jelena Jelušić, Duje Senta, Izet Ždralović i Pinija Poljaković na temu “Budućnost rada i obrazovanja: Ostati u techu ili čuvati ovce?”

Večer je prošla uz inspirativna izlaganja:

- Toni Vitali s temom “Škrti Otočanin: (2)5 Financial Lessons I Wish I Knew at 25”.

- Irena Orlović i Pinija Poljaković u panelu “Nije u štrebanju sve (Škola 3.0): Izazovi i prilike za generaciju budućnosti

- Nemanja Živković donosi razmišljanja u “Neka jedu logo: Što serviraš kroz personal branding?”

Za kraj prvog dana programa predviđeno je vrijeme za networking uz DJ-a Brutti Nonni i ležernu atmosferu uz glazbu i razgovore.

Split Tech City je festival koji ne “prodaje priču”, ovdje se razmjenjuju iskrena iskustva, greške i ideje. Networking se događa prirodno u pauzi predavanja, dok piješ piće naslonjen na šank.

Ove je godine prodano, rekordnih 400 ulaznica tako da sa sigurnošću možemo reći- vidimo se sutra.