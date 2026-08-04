Svečani mimohod hrvatskih branitelja prošao središtem Splita

Svečanim mimohodom hrvatskih branitelja s ratnim zastavama večeras je u Splitu započeo program obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja.

Mimohod je krenuo u 20 sati s Trga Gaje Bulata, a sudionici su, uz pratnju Limene glazbe Hrvatskog glazbenog društva "Stjepan Radić" i Mažoretkinja Grada Splita, prošli Marmontovom ulicom, Ulicom kralja Tomislava i Hrvojevom ulicom do Obale hrvatskog narodnog preporoda, odnosno Rive.

Obilježavanju su nazočili predstavnici gradskog i županijskog vrha, među kojima splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, njegova zamjenica Matea Dorčić, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, predsjednik Gradskog vijeća Splita Igor Stanišić i brojni drugi.

Mimohod je okupio brojne građane koji su uz pljesak pozdravili hrvatske branitelje i ratne zastave, odajući počast svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani neovisne Hrvatske.

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