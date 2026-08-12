Svečana sjednica Općine Klis: Brojni projekti i priznanja istaknutim Klišanima

Na tvrđavi Klis, u prekrasnom ambijentu, održana je svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Klis.

Nazočne je pozdravio općinski načelnik Jakov Vetma, koji je istaknuo brojne projekte koje lokalna uprava, uz pomoć Županije, Vlade Republike Hrvatske, brojnih ministarstava, radi za svoje građane.

„Ovo su vrijednosti koje ostavljamo našoj djeci.

Mi slavimo Svetog Roka u nedjelju, on je bio hodočasnik, imao je svoj štap i gledao kako pomoći drugima, neka i naše djelovanje bude jedno hodočašće kako pomoći ljudima i zajednici.“

U ime grada prijatelja Općine Novi Travnik obratio se gradonačelnik Stjepan Dujo. S tim gradom iz Bosne i Hercegovine Općina Klis uspostavila je prijateljstvo prije pet godina. Danas već ove dvije prijateljske općine surađuju kao partneri u brojnim planovima i projektima.

„Posebno bih zahvalio ovdje nazočnom ministru Tonćiju Glavini na svemu što Vlada Republike Hrvatske radi za Hrvate u Bosni i Hercegovini.“

„Splitsko-dalmatinska županija itekako je ponosna na projekte ovdje, moramo imati ljudi i mladih u ovom kraju“, istaknuo je zamjenik župana Stipe Čogelja, prenijevši pozdrave župana Blaženka Bobana i zamjenika župana Ante Šošića.

U ime predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića skup je pozdravio ministar turizma i sporta i sam porijeklom Klišanin Tonći Glavina:

„Trenutno su u investicije na području općine Klis preko 130 milijuna eura. Lani smo razgovarali o Sportskom centru u Vučevici, danas ga ostvarujemo. Trebamo se širiti, trebamo graditi, ali trebamo i voditi računa što ćemo ostaviti našoj djeci, moramo čuvati prostor. I dalje ćete imati podršku u razvoju ovog kraja.“

Proglašeni su i ovogodišnji laureati. Posthumno je nagradu za životno djelo dobio dugogodišnji Hajdukov kroničar Jurica Gizdić.

Posthumno je nagradu za životno djelo dobio profesor Valter Firić, istraživač i publicist koji je čitav svoj život posvetio očuvanju baštine Klisa.

Godišnju nagradu dobili su Ilija Stupalo, Igor Vrvilo i Josip Zeljković, članovi Uprave i igrač kliškog „Uskoka“, koji su na cesti A1 učinili poseban podvig spašavajući putnike iz gorućeg automobila.

Priznanja je u ime Općine Klis, uz načelnika Jakova Vetmu, uručio predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.

U ime laureata zahvalio je Ćiro Gizdić, brat pokojnog Jurice Gizdića.

A brojni su dužnosnici došli čestitati Klišanima. Svečanu sjednicu uveličali su saborski zastupnici Ante Sanader, Danica Baričević, Ivan Bugrain. Državni tajnici Zrinka Mužinić Bikić, Vedrana Šimundža Nikolić i Tonći Glavinić, gradonačelnici susjednih Solina i Kaštela Dalibor Ninčević i Denis Ivanović, uz brojne načelnike dalmatinskih općina, ravnatelj Ljekarne SDŽ Ante Mihanović, ravnatelj ŽUC-a Petar Škorić, županijski vijećnici Petar Bitanga i Marko Galić i brojni drugi.

Na svečanosti su nastupili Izabela Ivanišević i Špiro Boban uz klavirsku pratnju pijanista Marina Limića.