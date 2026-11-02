Svečana dodjela nagrada književnog natječaja “Oda Domovini” sutra u Splitu

U povodu 35. obljetnice stvaranja Hrvatske vojske, hrvatske policije i samostalne hrvatske države, Ogranak Matice hrvatske u Splitu organizira svečanu dodjelu nagrada književnog natječaja „Oda Domovini“, kojim se kroz književno stvaralaštvo promiču vrijednosti hrvatske slobode, državnosti, nacionalnog identiteta i sjećanja na Domovinski rat.Svečanost dodjele nagrada održat će se sutra, 3. studenoga 2026. godine, s početkom u 12 sati, u Domu Hrvatske vojske u Splitu, a tom će prigodom biti predstavljeni pobjednici natječaja i njihova nagrađena književna ostvarenja.

U kategoriji najboljeg romana posvećenog hrvatskoj državi pobjedu je odnio Zlatan Bašić, vukovarski branitelj i pripadnik legendarne obrambene postrojbe Žuti mravi, s autobiografskim djelom „Trpinjska cesta – groblje tenkova. Priča jednog žutog mrava“. Riječ je o osobnom i autentičnom svjedočanstvu o životu u ratnom Vukovaru, obrani grada, suborcima, stradanju, zatočeništvu u logorima i povratku životu nakon ratnih iskustava.Kroz osobnu ispovijest autor čuva uspomenu na prijatelje i suborce koji su obilježili njegov ratni put, među kojima su Blago i Robert Zadro, Marko Babić, Andrija Marić i brojni drugi hrvatski branitelji.

Njegovo djelo nadilazi klasičnu ratnu tematiku te donosi snažnu priču o preživljavanju, obitelji, vjeri, boli, ponosu i trajnoj obvezi očuvanja sjećanja na one koji su svoje živote položili za slobodu Hrvatske.„Trpinjska cesta moja je autentična ispovijest o životu, ratu, Vukovaru, prijateljima, boli, logorima i povratku među žive“, ističe Bašić, koji danas obnaša dužnost državnog tajnika. U njegovu je djelu sadržana i snažna poruka o smislu borbe za domovinu: „Trpinjska cesta naučila me je kako se bori za domovinu. Moja obitelj naučila me zašto se vrijedi boriti.“

U kategoriji najbolje zbirke pjesama posvećene hrvatskoj domovini nagrađena je Danica Bartulović sa zbirkom „Tisućljetna hrvatska bol i nada“. Rođena u Kreševu Brdu u Dalmatinskoj zagori, a danas stanovnica Podstrane, Bartulović je autorica niza pjesničkih zbirki i književnih ostvarenja. U nagrađenoj zbirci isprepliće zavičajne, vjerske i domoljubne motive, donoseći pjesničko svjedočanstvo o hrvatskoj povijesnoj sudbini, stradanju i žrtvi tijekom obrambenog Domovinskog rata.

Posebno mjesto zauzimaju sjećanja na stratišta diljem Hrvatske, čime zbirka postaje i svojevrsni pjesnički zapis o kolektivnom pamćenju, nacionalnom identitetu i trajnoj povezanosti hrvatskog naroda s vlastitom poviješću.Književni natječaj „Oda Domovini“, kojeg ne bi bilo bez potpore Splitsko-dalmatinske županije, još je jedan doprinos njegovanju hrvatske kulturne i povijesne baštine, osobito očuvanju sjećanja na stvaranje samostalne hrvatske države i generacije koje su u njezinu obranu ugradile svoje živote. Književnost pritom ima važnu ulogu u prenošenju osobnih i kolektivnih iskustava, čuvanju istine o povijesnim događajima te oblikovanju svijesti o vrijednostima slobode i odgovornosti prema budućim naraštajima.