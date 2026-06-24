Svečana akademija povogom obilježavanja 80. obljetnice osnutka Zajednice tehničke kulture grada Splita

Zajednica tehničke kulture grada Splita ove godine obilježava veliki jubilej – 80 godina svog djelovanja! Tijekom tih osam desetljeća, tisuće djece i mladih su kroz radionice, klubove i udruge tehničke kulture, a pod okriljem Zajednice, otkrivale svijet radioamaterizma, inovatorstva, elektrotehnike, elektronike, modelarstva, robotike, zrakoplovstva, ronilaštva, jedriličarstva, foto i kino djelatnosti, astronomije, ali i brojnih drugih tehničkih i znanstvenih disciplina.

Središnje događanje obilježavanja obljetnice, bit će Svečana akademija koju će Zajednica upriličiti dana 1. srpnja, s početkom u 18.30 h, u dvorani Doma Hrvatske vojske "General-bojnik Ivo Jelić", u luci Lora. Svečana akademija će biti održana pod pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića. Među uzvanicima se očekuju predstavnici Sabora, nadležnog ministarstva, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita, znanstvenih i obrazovnih institucija, kao i brojni nastavnici, mentori i svi oni koji su tijekom proteklih 80 godina dali značajan doprinos razvoju tehničke kulture u našem gradu. Svečana akademija će biti prilika i za uručenje povelja i zahvalnica zaslužnim pojedincima, udrugama, institucijama i partnerima Zajednice, koji su svojim radom pridonijeli razvoju tehničke kulture i obrazovanju brojnih naraštaja djece i mladih u Splitu.

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Svečana akademija će biti obogaćena projekcijom filma kojim će na sažet način biti približeno dosadašnje djelovanje Zajednice tehničke kulture grada Splita, kao i prigodnim glazbeno-scenskim programom. Po njenom završetku, predviđeno je druženje uzvanika i domjenak.

"Pozivamo sve građane, posebice djecu i roditelje, bivše i sadašnje polaznike radionica, te predstavnike medija da nam se pridruže u proslavi ove velike obljetnice, tako da zajedno odamo priznanje organizaciji koja već 80 godina oblikuje generacije splitskih tehničara! Obilježavanje obljetnice osnutka Zajednice tehničke kulture grada Splita je prilika ne samo da se oda priznanje svima onima koji su tijekom proteklih desetljeća gradili i razvijali tehničku kulturu, već i da se istakne važnost aktivnosti Zajednice i udruga članica u ovo naše doba, kada se napredne tehnologije susreću na svakom koraku i kada je priprema mladih - ali i onih starijih - za susret s tim izazovom od ključnog značaja za gospodarski razvoj naše zemlje i opće blagostanje njenih građana", poručuju iz ZTK grada Splita.