Velika tragedija dogodila se večeras u širem centru Zagreba. Pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima u Ulici Josipa Fona kod Zapadnog kolodvora nastradala je mlađa muška osoba.

Policija je, naime, dojavu o eksploziji i pojavi vatre dobila nešto prije 20 sati. Pa su na mjesto nesreće pristigle sve dežurne hitne službe.

Medicinski djelatnici uočili su maloljetnika na željeznim tračnicama. Navodno se radilo o strujnom udaru visokog napona koji je uslijedio dok se maloljetnik, neslužbeno star oko 15 godina, sam penjao na željezničke vagone. Na terenu su osim Hitne i policije, kako se može vidjeti, i zagrebački vatrogasci koji pomažu u zbrinjavanju teško opečenog mladića.

Neslužbeno doznajemo da je prilikom pružanja pomoći maloljetnik bio svjestan, no težina njegovih ozljeda i je li životno ugrožen bit će poznati tek nakon što mu u bolnici pruže svu potrebnu pomoć.

Policija trenutno provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće, piše Jutarnji list.