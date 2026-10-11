Jozinović pjevao Thompsona, U Srbiji traže zabranu nastupa. Procurila snimka koja je izazvala buru u regiji

Mladi hrvatski pjevač Jakov Jozinović, koji je posljednjih mjeseci postao jedna od najvećih regionalnih glazbenih senzacija, našao se u središtu polemike koja je zahvatila Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru. Razlog je starija snimka na kojoj izvodi pjesmu „Ako ne znaš šta je bilo”, koju izvode Marko Perković Thompson i Hrvatske ruže.

Snimka se tijekom vikenda proširila društvenim mrežama, nakon čega su uslijedile brojne reakcije. Dok dio srpske javnosti traži bojkot njegovih koncerata, pa čak i zabranu nastupa u Srbiji, drugi brane mladog Vinkovčanina i ističu da ima pravo pjevati pjesme koje želi.

O slučaju su opširno izvijestili srpski Telegraf, Blic i Kurir, bosanskohercegovačko Oslobođenje te crnogorski mediji.

Starija snimka ponovno otvorila osjetljivo pitanje

Prema pisanju srpskih medija, video je najprije objavljen na profilu „Naša Čukarica”, a potom se proširio drugim društvenim mrežama.

Na snimci Jozinović izvodi Thompsonovu pjesmu u prostoru u kojem se nalazi publika. Točan datum i mjesto nastanka nisu službeno potvrđeni. Prema navodima medija iz BiH, pretpostavlja se da je snimka nastala tijekom 2025. godine, jer se pjevač u jednom tadašnjem videu na TikToku pojavljuje u istoj odjeći.



U Srbiji su reakcije posebno izražene zbog Thompsonove kontroverzne reputacije i povezivanja dijela njegovih nastupa s ustaškom simbolikom. Ipak, sama činjenica da je Jozinović izveo jednu njegovu pjesmu ne potvrđuje da podržava njegove političke stavove.

Srpski Telegraf prenosi da je dio korisnika društvenih mreža zatražio zabranu ulaska mladom pjevaču u Srbiju, dok drugi smatraju da je riječ o pretjeranoj reakciji.

Pojedini obožavatelji počeli prodavati ulaznice

Dodatnu pozornost izaziva činjenica da Jozinović ima zakazane koncerte u beogradskoj Areni 24. i 25. listopada.

Srpski Telegraf objavio je da su se nakon širenja snimke na društvenim mrežama pojavili oglasi u kojima pojedini korisnici prodaju ulaznice za njegove nastupe. Dio njih raspitivao se i postoji li mogućnost povrata novca.

Ipak, zasad nema vjerodostojnih podataka koji bi potvrdili da se radi o masovnom odustajanju od koncerata.

Polemika je posebno zanimljiva jer je Jozinović tijekom 2026. postigao izniman uspjeh na srpskom tržištu. Održao je niz nastupa u beogradskom Sava centru, a interes za njegovim koncertima bio je toliko velik da su se otvarali dodatni termini. Potom su najavljeni i nastupi u znatno većoj Areni.

Oglasila se srpska pjevačica: „Baš je jadno”

Raspravi se priključila i srpska pjevačica Anđela Vujović, poznatija kao Angellina, koja je na društvenoj mreži X javno kritizirala Jozinovićev izbor pjesme.

„Baš je jadno pjevati ratne pjesme s 20 godina”, poručila je, dodajući kako mladi koji nisu sudjelovali u ratu ne bi trebali otvarati takve teme.

Prema njezinu mišljenju, mlađe generacije trebale bi se okrenuti budućnosti i graditi bolje međusobne odnose umjesto vraćanja na ratne podjele.

Njezina objava također je izazvala podijeljene reakcije. Dio korisnika podržao je njezin stav, dok su drugi istaknuli da se ne bi trebala miješati u repertoar drugog izvođača.

Neobičan obrat: U Hrvatskoj ga ranije kritizirali zbog nastupa u Srbiji

Cijela priča ima i drugu, pomalo paradoksalnu stranu.

Dok dio srpske javnosti sada kritizira Jozinovića zbog pjevanja Thompsonove pjesme, u Hrvatskoj su ga pojedine braniteljske udruge ranije prozivale upravo zato što nastupa u Srbiji.

Prijepori su počeli uoči njegova koncerta u novosadskoj dvorani SPENS u ožujku ove godine. Dio hrvatskih braniteljskih udruga pozivao je glazbenike da ne nastupaju u toj dvorani, navodeći njezinu ratnu prošlost i zatočenje hrvatskih branitelja i civila.

Toni Cetinski tada je otkazao svoj koncert, dok je Jozinović odlučio nastupiti pred novosadskom publikom.

Kritike su se nastavile i uoči njegovih nastupa u Nišu, najavljenih za 13. i 14. studenoga, neposredno prije obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Tako se mladi glazbenik našao između dvaju potpuno suprotnih zahtjeva: dijela hrvatske javnosti koji mu zamjera nastupe u Srbiji i dijela srpske javnosti kojem smeta što izvodi Thompsonovu pjesmu.

O svemu izvještavaju i mediji u BiH i Crnoj Gori

Slučaj nije ostao ograničen na Hrvatsku i Srbiju.

Sarajevsko Oslobođenje izvijestilo je o podijeljenim reakcijama na snimku te podsjetilo da Jozinović uskoro dolazi i pred bosanskohercegovačku publiku. Koncert u Tuzli najavljen je za 30. listopada, a nastup u sarajevskoj Skenderiji za 24. studenoga.

O temi su pisali i crnogorski Portal Analitika i Standard, prenoseći reakcije s društvenih mreža i kritike koje su upućene mladom pjevaču.

Hoće li polemika utjecati na koncerte?

Unatoč pozivima na bojkot, nema potvrde da su Jozinovićevi nastupi u Srbiji otkazani niti da su nadležne institucije pokrenule postupak njihove zabrane.

Prema objavljenom rasporedu, pjevača tijekom listopada i studenoga očekuju koncerti u Beču, Beogradu, Tuzli, Mariboru, Nišu i Sarajevu.

Jozinović se do objave ovih informacija nije javno očitovao o snimci koja je izazvala regionalnu raspravu.

Mladi Vinkovčanin, koji je veliku popularnost stekao upravo nastupima pred publikom različitih generacija i nacionalnosti, tako se našao u središtu još jedne rasprave o politici, povijesti i glazbi na prostoru bivše Jugoslavije.

Hoće li polemika ostati ograničena na društvene mreže ili će se odraziti i na posjećenost njegovih koncerata, tek će se vidjeti.