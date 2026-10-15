Sve vrvi u splitskim marinama: Rekordna flota od 164 broda sutra kreće prema Visu, bura bi mogla začiniti regatu!

Splitske marine i lučice danas su pune jedriličara, a atmosfera podsjeća na vrhunac turističke sezone. Uoči 82. Viške regate, jednog od najvećih jedriličarskih događaja na Jadranu, posljednje pripreme privode se kraju. Sutra, u petak 16. listopada, točno u 9 sati ispred splitske luke startat će rekordna flota od čak 164 broda, koja će krenuti prema Visu. Ovogodišnja Viška regata ujedno je veliko finale Splitskog festivala jedrenja, a održava se i u čast 70. obljetnice Hrvatske gorske službe spašavanja. U splitskim marinama i lučicama danas vlada pravi šušur. Posade pripremaju jedra, provjeravaju opremu i konope, ukrcavaju hranu i piće te obavljaju posljednje dogovore prije izlaska na more. U Split su pristigli jedriličari iz Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Austrije i Italije, a večeras ih očekuje tradicionalni sastanak kapetana i kormilara u Jedriličarskom klubu Labud.

Rekordan interes, viška vala bit će puna brodova

Interes za ovogodišnje izdanje regate nadmašio je očekivanja organizatora. Prijavna lista popunjena je rekordnom brzinom, a 164 prijavljena broda predstavljaju rekordnu flotu Viške regate. Takav odaziv donosi i organizacijske izazove, posebno kada je riječ o uplovljavanju i privezu u viškoj luci. Kako bi se izbjegle veće gužve, prednost pri dodjeli vezova imat će posade koje u cijelosti odjedre prvu etapu. Organizatori su zahvalili Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na pomoći u organizaciji priveza.

Bura će jedriličarima pružiti ozbiljan izazov

Vremenska prognoza najavljuje zanimljivu regatu. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda koje prenose organizatori, u petak se na Jadranu očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz slabu do umjerenu buru, mjestimice s jakim udarima. Poslijepodne bi trebao zapuhati sjeverozapadnjak, dok će se temperature zraka kretati između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Ipak, jedriličari će morati biti posebno oprezni jer se prema prognozi krajem petka i tijekom noći na subotu očekuje jačanje bure, mjestimice i s olujnim udarima.

Tijekom subote predviđa se slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, dok bi u nedjelju, kada je na rasporedu povratna etapa prema Splitu, trebalo zapuhati jugo.

Na Visu se sprema velika fešta

Osim sportskog dijela, Viška regata tradicionalno donosi bogat zabavni program koji će tijekom vikenda oživjeti otočne ulice i rivu. U petak će jedriličare od 14 do 18 sati u hotelu Tamaris dočekati tradicionalni fažol. Od 18 sati otvara se sajam otočkih proizvoda, dok će večernju atmosferu od 20 sati do dva sata iza ponoći zagrijavati DJ Roni. Subotnji program započinje u 10 sati budnicom mađarskog orkestra, a već u 10:30 u viškoj vali starta subotnja regata. Posjetitelji će moći pratiti jedriličarske manevre uz glazbu DJ-a Sense i komentatore koji će publici približiti događanja na moru. Dodjela nagrada predviđena je za 14 sati, uz zakusku, dok će se od 17 sati održati besplatna vođena tura "Legende otoka Visa".

U 19 sati nastupa mađarski orkestar, a od 22 sata do dva iza ponoći za zabavu će biti zadužen Cortez bend.

U nedjelju povratak prema Splitu i završna fešta

Nedjelja, 18. listopada, rezervirana je za povratnu etapu prema Splitu. Od 8 do 9 sati predviđene su pripreme za isplovljavanje, nakon čega će se flota uputiti prema splitskom akvatoriju.

Veliko finale jedriličarskog vikenda održat će se u nedjelju navečer, kada od 21 sat počinje tradicionalna fešta "Adio lito!", kojom će se simbolično zaključiti ovogodišnji Splitski festival jedrenja. Za sve koji neće moći pratiti regatu s mora, organizatori su omogućili praćenje položaja brodova u stvarnom vremenu putem aplikacije KWINDOO.

Kretanje flote možete pratiti na poveznici: 82. Viška regata – praćenje uživo.

Organizator regate je Jedriličarski klub Labud Split, a ovogodišnje izdanje predstavlja završnicu Splitskog festivala jedrenja, koji tijekom rujna i listopada objedinjuje tradicionalne regate poput Boboviške Labud Classic, Male Mrduje, Mrdujske regate i Viške regate te NTX regatu u organizaciji JK Podstrana.

S rekordnim brojem prijavljenih brodova, jedriličarima iz pet zemalja i bogatim programom na Visu, sve je spremno za još jedno veliko izdanje jedne od najprepoznatljivijih hrvatskih regata.