Sve vodi prema Korčuli: Marko Polo krcat uoči koncerta u čast Oliveru

Ljubitelji Olivera Dragojevića i ove su godine pokazali koliko im znači tradicionalni koncert njemu u čast koji se održava na putu prema Korčuli. Iako trajekt Marko Polo iz Splita isplovljava tek u 17.30 sati, već sat prije polaska gotovo sva mjesta na brodu bila su popunjena.

Na trajektu će se i ove godine održati tradicionalni koncert posvećen neprežaljenom glazbenom velikanu, čije pjesme ni godinama nakon njegove smrti ne prestaju okupljati tisuće ljudi. Tijekom plovidbe prema Korčuli putnici će imati priliku zajedno zapjevati njegove bezvremenske hitove, stvarajući jedinstvenu atmosferu koja je postala neizostavan dio obilježavanja sjećanja na Olivera.

Brojni putnici na brod su stigli znatno ranije kako bi osigurali svoje mjesto i uživali u posebnom glazbenom događaju na moru. Mnogi od njih na Korčulu putuju upravo zbog programa posvećenog Oliveru Dragojeviću, koji svake godine okuplja njegove obožavatelje iz svih krajeva Hrvatske, ali i inozemstva.

Tradicionalni koncert na trajektu uvod je u večer ispunjenu emocijama i pjesmom, a još jednom potvrđuje da uspomena na Olivera Dragojevića živi kroz njegove pjesme i ljude koji ih s jednakim žarom pjevaju iz godine u godinu. Ni ove godine interes nije izostao – dapače, već satima prije isplovljavanja bilo je jasno da će Marko Polo prema Korčuli otploviti ispunjen do posljednjeg mjesta.